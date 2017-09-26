В Новосибирске открылось кафе, названное в честь мотороллера

Новое кафе на улице Советской

26 сентября на Советской, 20 открылось новое кафе итальянской кухни Vespa. Судя по вывеске, на которой фламинго едет на мотороллере, заведение назвали в честь знаменитого итальянского скутера Vespa.





Паста-бар находится на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, по соседству с чайным магазином «Баолинь» и немецким баром «Шульц», на первом этаже жилого дома. Раньше это помещение занимал магазин женской одежды Levall.





Внутри заведения — небольшой зал, разделённый от стойки стеной, в центре — открытая кухня, посетители могут увидеть, как готовят их обед. В зале десяток столиков, на стенах нарисованы вилки с намотанными на них спагетти.





На стенах кафе нарисованы вилки





Основу меню составляет паста, тесто для которой делают здесь же. Посетитель может сконструировать свой обед самостоятельно: в меню на выбор несколько видов пасты (шпинатная, помидорно-свекольная, морковная и другие), соусов (песто, бруснично-имбирный, креветочный) и наполнителей (овощи, грибы, сыр или курица). Блюдо из трёх компонентов обойдётся посетителю в 310 рублей. Также в меню есть салаты (от 180 до 300 рублей), пицца (от 230 до 420 рублей), горячие закуски (от 290 до 900 рублей) и десерты (от 50 рублей за леденец и до 250 рублей за порцию чизкейка).





Шпинатная паста с курицей и ежевичный морс обошлись с учётом обеденной скидки в 280 рублей





Пока что в меню заведения нет алкоголя, но скоро там появится пиво и вино. Также в Vespa пока нет бизнес-ланчей, однако в обеденное время кафе предоставляет скидку на основные блюда. Расплатиться картой через терминал в первый день работы заведения также не получилось.





За работой повара можно следить прямо из зала, а по вечерам можно увидеть, как сушится паста, рассказали в кафе





Новосибирск всегда любил итальянскую кухню. К примеру, не так давно в центре открылось кафе, где подают пиццу весом в полтора килограмма. В августе на улице Некрасова тоже появилось кафе с крафтовой лапшой, а в июле на «Студенческой» появилась пастерия, стены которой украшают лопаты.