В Новосибирске открылось кафе, названное в честь мотороллера

Новое кафе на улице Советской
Новое кафе на улице Советской

26 сентября на Советской, 20 открылось новое кафе итальянской кухни Vespa. Судя по вывеске, на которой фламинго едет на мотороллере, заведение назвали в честь знаменитого итальянского скутера Vespa.


Паста-бар находится на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, по соседству с чайным магазином «Баолинь» и немецким баром «Шульц», на первом этаже жилого дома. Раньше это помещение занимал магазин женской одежды Levall. 


Внутри заведения — небольшой зал, разделённый от стойки стеной, в центре — открытая кухня, посетители могут увидеть, как готовят их обед. В зале десяток столиков, на стенах нарисованы вилки с намотанными на них спагетти. 


На стенах кафе нарисованы вилки
На стенах кафе нарисованы вилки


Основу меню составляет паста, тесто для которой делают здесь же. Посетитель может сконструировать свой обед самостоятельно: в меню на выбор несколько видов пасты (шпинатная, помидорно-свекольная, морковная и другие), соусов (песто, бруснично-имбирный, креветочный) и наполнителей (овощи, грибы, сыр или курица). Блюдо из трёх компонентов обойдётся посетителю в 310 рублей. Также в меню есть салаты (от 180 до 300 рублей), пицца (от 230 до 420 рублей), горячие закуски (от 290 до 900 рублей) и десерты (от 50 рублей за леденец и до 250 рублей за порцию чизкейка).


Шпинатная паста с курицей и ежевичный морс обошлись с учётом обеденной скидки в 280 рублей
Шпинатная паста с курицей и ежевичный морс обошлись с учётом обеденной скидки в 280 рублей


Пока что в меню заведения нет алкоголя, но скоро там появится пиво и вино. Также в Vespa пока нет бизнес-ланчей, однако в обеденное время кафе предоставляет скидку на основные блюда. Расплатиться картой через терминал в первый день работы заведения также не получилось.


За работой повара можно следить прямо из зала, а по вечерам можно увидеть, как сушится паста, рассказали в кафе
За работой повара можно следить прямо из зала, а по вечерам можно увидеть, как сушится паста, рассказали в кафе


Новосибирск всегда любил итальянскую кухню. К примеру, не так давно в центре открылось кафе, где подают пиццу весом в полтора килограмма. В августе на улице Некрасова тоже появилось кафе с крафтовой лапшой, а в июле на «Студенческой» появилась пастерия, стены которой украшают лопаты.

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