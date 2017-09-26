Пропавший продавец «Мазды» нашёлся за городом





Александр Ермаков пропал после продажи машины

Под Новосибирском нашёлся 31-летний Александр Ермаков, который пропал после продажи машины.





«У него переохлаждение, он в больнице», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец Александра Сергей Ермаков.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что молодого человека нашли сегодня в одном из районов Новосибирской области. Также сотрудники ведомства добавили, что это не криминальный случай — на молодого человека никто не нападал.





Александр Ермаков пропал накануне, вчера утром он не пришёл на работу, в обед понедельника он попал на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов, когда заказывал цветы для девушки. После этого на связь он не выходил, а полиция после обращения родственников выяснила, что вчера вечером Александр продал свой автомобиль «Мазда 6».