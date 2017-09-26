«Это страшно дорого»: онкодиспансер ответил на обвинения пациентки в нехватке денег на лечение

Областной онкодиспансер

Пациентка новосибирского онкодиспансера пожаловалась в социальных сетях, что деньги на закупку лекарств закончились, — её постами поделилось множество человек.







Пост Маргариты Готман набрал десятки репостов с 21 сентября в Facebook и Instagram — в обращении она пишет, что деньги закончились не только на её лечение, но и на других онкологических пациентов тоже.







«Вся больница гудит о том, что деньги на закупку лекарств, увы, закончились. До конца года — не будет. Об этом говорят сами врачи. Денег на лекарства нет! <…> На днях познакомилась с медицинским представителем одной из форм компаний (вероятно, имеются в виду фармкомпании. — М.М.) он сказал (цитирую) — при потребности в 1 миллиард рублей Городскому Онкодиспансеру (при горбольнице № 1 . — М.М.) выделили 50 миллионов в начале года.







Крутитесь как хотите. И конечно не удивительно, что на Горбольнице нет ни необходимых таргетных препаратов, в том числе Герцептина, ни самой передовой химии»,





— написала Маргарита (пунктуация и орфография автора поста сохранены). Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с пациенткой — она подтвердила информацию из поста, но позже попросила не писать подробности её лечения.







Скриншот со страницы сибирячки в Facebook





Главный онколог Новосибирской области, главврач областного онкодиспансера Владимир Войцицкий сообщил НГС.НОВОСТИ, что горбольница передала ему данные о пациентке.







«Лечение в онкологическом диспансере она получает самое дорогое и [получает] самые эффективные препараты на её стадии заболевания.





И поэтому эти разговоры для меня обидные и странные. Сейчас много провоцируют больных фармкомпании — и вы понимаете, почему», — высказался онколог.







По его словам, таргетные препараты, которые могут стоить до 500 тысяч рублей в месяц, показаны только 10–15% пациентов, и к тому же они часто вызывают побочные эффекты.







«Кому-то они идут, а кому-то нет, но почему-то каждый пациент онкологический думает, что он (такой препарат. — М.М.) ему показан. Если показаны — конечно, даём. [Лекарства для онкобольных] — это страшно дорого, но стандартной терапией каждый у нас больной обеспечен, даже не обсуждается», — заключил Владимир Войцицкий.







По данным министерства здравоохранения Новосибирской области на 1 сентября 2017 года, онкобольные обеспечены лекарствами на сумму более 196 млн рублей (из регионального и федерального бюджетов) — эти препараты они получают в пунктах для льготников в поликлинике, в стационарах также есть запас противоопухолевых лекарств.





На закупку таргетных препаратов для жителей НСО новосибирские власти потратили 87 млн рублей, отчитались в минздраве. В ведомстве добавили, что в аптеке ГКБ № 1 находится запас противоопухолевых препаратов на сумму 34,6 млн рублей (они бесплатны для пациентов); эти лекарства есть и в отделениях.







Ранее главный онколог региона подробно рассказал в интервью НГС.НОВОСТИ, почему больные часто сомневаются в назначенном им лечении.