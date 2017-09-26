«Я работаю с удовольствием»: Владимир Городецкий прокомментировал слухи о своей отставке

Владимир Городецкий сказал, что не будет комментировать сплетни о своей отставке
Владимир Городецкий сказал, что не будет комментировать сплетни о своей отставке

Владимир Городецкий отреагировал на слухи о своей отставке — глава региона заявил, что «комментировать сплетни — не его дело».


«Меня назначал президент временно исполняющим [обязанности губернатора], потом получил я доверие людей. В ноябре 2019 года срок мой [истекает]. Президент будет принимать решение, он ничего не комментировал, а для чего мне комментировать», — так ответил губернатор на вопросы журналистов о возможной отставке на встрече с прессой сегодня, 26 сентября.


Глава региона назвал «нетактичными» попытки политологов спрогнозировать, в каких регионах могут произойти отставки губернаторов.


«Это абсолютно не способствует работе. Приходит время замены, ротации [кадров] по разным причинам. Президент высказывает своё мнение и [может] принимать решение — вот тогда надо его оглашать. А так не мне судить. Я работаю с удовольствием по доверию, которое оказали вы мне, избиратели <...> Не моё это кредо — комментировать сплетни», — резюмировал Городецкий. 


Напомним, «КоммерсантЪ» вчера, 25 сентября, со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил о возможных отставках глав нескольких регионов России, включая Новосибирскую область.


Слухи о возможной отставке Городецкого с поста губернатора появляются не впервые. В феврале этого года такая информация без ссылки на источник также прошла в СМИ. Перед этим Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

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