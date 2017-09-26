Водитель «ГАЗели» выстрелил в бизнесмена из-за маленькой зарплаты и получил восемь лет

После стрельбы подсудимый выбросил пистолет с Димитровского моста
После стрельбы подсудимый выбросил пистолет с Димитровского моста

В Новосибирске вступил в силу приговор 26-летнему Роману Попеляеву, который выстрелил в своего работодателя через стекло машины — пострадавший получил ранение в плечо.


Инцидент произошёл в ноябре 2015 года в частном секторе Ленинского района, рассказал НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Богер.


По его словам, ночью бизнесмен подъехал на машине к своему дому на улице 3-я Чулымская, где его уже поджидал Роман Попеляев. С предпринимателем молодой человек знаком не был, но время от времени подрабатывал в его фирме — возил товар на своей «ГАЗели». При этом Попеляев считал, что ему недоплачивают, и, по его словам, в ту ночь приехал к дому бизнесмена, чтобы поговорить. С собой он взял боевой пистолет.


Впрочем, заговорить с предпринимателем Роман Попеляев даже не попытался. «Когда потерпевший подъехал к дому и остановился перед воротами, Попеляев подошёл к автомобилю и произвёл выстрел в плечо потерпевшего. Потерпевший нажал на газ, выбил ворота, проехал на территорию дома, а Попеляев с места преступления скрылся. От оружия он сразу избавился: выбросил его с Димитровского моста — по крайней мере, так звучала его версия», — пояснил Дмитрий Богер.


В июне 2017 года Ленинский районный суд признал Романа Попеляева виновным в незаконном ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подсудимый получил 8 лет колонии строгого режима, следует из документов суда. 


Кроме того, при вынесении приговора суд обязал мужчину выплатить раненому бизнесмену компенсацию морального вреда — полмиллиона рублей, уточнил гособвинитель.


Осуждённый и его адвокат не согласились с приговором и попытались его обжаловать. Как пояснил Дмитрий Богер, их не устроила статья «Покушение на убийство». Сторона защиты настаивала на том, что Попеляев не собирался убивать бизнесмена, а просто пришёл поговорить и случайно выстрелил. Кроме того, Роман Попеляев и его защитник указывали на то, что суд допустил нарушения при рассмотрении гражданского иска.


15 сентября Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляционные жалобы. Он отменил приговор в части гражданского иска. Теперь Ленинский районный суд должен в новом составе рассмотреть дело о компенсации морального вреда. В остальном приговор не изменился и вступил в законную силу.


В конце прошлого года Новосибирскую область взволновало убийство предпринимателя в Искитиме. В него выстрели из пистолета, а затем нанесли несколько ударов ногами, рассказывал очевидец. По подозрению в убийстве полиция задержала преступную группу из семи человек.

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