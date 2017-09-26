Два сада и две школы: власти Новосибирска потратят 74 миллиарда на образование

Программа включает строительство нескольких школ и детсадов

Мэрия приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 млрд рублей в городе появятся две новых школы и два детсада. Деньги будут выделяться как из городского, так и областного бюджетов.





Документ опубликован сегодня, 26 сентября, на официальном сайте мэрии. «Цель и задачи программы определены с учетом перспектив развития города Новосибирска», — говорится в тексте описания программы.





Самая большая статья расходов по программе — обеспечение деятельности школ и детсадов. На это уйдет более 61,7 млрд рублей.







Программа включает строительство нескольких школ и детсадов.





Уже в 2017 году в детском саду на улице Толбухина, 31/1 в Дзержинском районе появится 280 дополнительных мест. А в следующем году детский дом на улице Макаренко, 17/1 в Калинининском районе переделают в детсад — там будут заниматься 220 детей.





На улице Титова в Ленинском районе должна появиться школа на 1100 учеников, а в пристройке к школе по улице Гоголя, 195 в Дзержинском районе — дополнительные 472 места.



