Два сада и две школы: власти Новосибирска потратят 74 миллиарда на образование

Программа включает строительство нескольких школ и детсадов
Программа включает строительство нескольких школ и детсадов

Мэрия приняла новую муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» — по программе стоимостью более 74 млрд рублей в городе появятся две новых школы и два детсада. Деньги будут выделяться как из городского, так и областного бюджетов.


Документ опубликован сегодня, 26 сентября, на официальном сайте мэрии. «Цель и задачи программы определены с учетом перспектив развития города Новосибирска», — говорится в тексте описания программы.


Самая большая статья расходов по программе — обеспечение деятельности школ и детсадов. На это уйдет более 61,7 млрд рублей. 


Программа включает строительство нескольких школ и детсадов. 


Уже в 2017 году в детском саду на улице Толбухина, 31/1 в Дзержинском районе появится 280 дополнительных мест. А в следующем году детский дом на улице Макаренко, 17/1 в Калинининском районе переделают в детсад — там будут заниматься 220 детей. 


На улице Титова в Ленинском районе должна появиться школа на 1100 учеников, а в пристройке к школе по улице Гоголя, 195 в Дзержинском районе — дополнительные 472 места. 


Накануне 1 сентября НГС.НОВОСТИ публиковали подробный фоторепортаж из новой школы № 213 на улице Одоевского, одной из двух открытых в этом году в Новосибирске. На её строительство и оснащение потратили полмиллиарда рублей.

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