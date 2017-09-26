В новосибирских магазинах появился новый роман Пелевина за 650 рублей

Официальные продажи романа начались сегодня

Сегодня, 26 сентября, в Новосибирске начались официальные продажи нового романа Виктора Пелевина «iPhuck 10».





«26-го торговля по всей России начинается. Вчера вечером его привезли в коробках. Сегодня утром он уже на полке», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в магазине «Плиний Старший». Цена романа — 650 рублей. К полудню поклонники Пелевина уже купили четыре книги.







В магазине «Капитал» книга еще не появилась, ожидается, что её привезут 28–29 сентября.







Судя по сайту магазинов «Читай-город», в новосибирских филиалах сети её пока купить нельзя. В других городах сети стоимость романа — 659 рублей.







Книгу выпустило издательство «Эксмо». «Порфирий Петрович — литературно-полицейский алгоритм. Он расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для Полицейского Управления. Маруха Чо — искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность — так называемый "гипс", искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий. "iPhuck 10" — самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века — энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального», — говорится в описании книги на сайте издательства.







По итогам прошлого года другой роман Виктора Пелевина — «Лампа Мафусаила» — оказался среди самых востребованных книг у новосибирцев.