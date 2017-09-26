Новосибирский зоопарк запустил новый сайт за 750 тысяч

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило запустил новый сайт: на нём можно прочитать о животных, а позже и купить билеты онлайн.


Новый сайт Новосибирского зоопарка
Новый сайт Новосибирского зоопарка


«На сайте можно будет купить билет, чтобы посетители могли прийти в зоопарк, не посещая кассы. Планируем сделать, чтобы всё было удобно и ориентированно на пользователей. Сейчас там очень удобный каталог животных, есть поиск по животным, карта. Планируем всё сделать до конца года», — рассказали НГС.НОВОСТИ в компании Digital Clouds, которая разработала сайт.


На сайте есть восемь разделов: «Новости», «Посетителям», «История зоопарка», «Животные», «Специалисты», «Услуги», «Гостевая книга» и «Наши друзья». Кроме того, на сайте есть возможность купить билет в зоопарк, но сервис пока находится в разработке.


На сайте — восемь разделов
На сайте — восемь разделов


Информация будет представлена на русском и английском языках. Пока не все разделы сайта заполнены и работают, например в разделе «Видеотрансляции» сейчас предлагают посмотреть на дегу и оливкового агути, но сами трансляции пока недоступны. Кроме того, в раздел «Животные» внесены ещё не все обитатели зоопарка.


На новом сайте зоопарка новосибирцам также предлагают поделиться впечатлениями или задать вопрос.


Создание нового сайта обошлось в 755 тысяч рублей
Создание нового сайта обошлось в 755 тысяч рублей


Судя по данным сайта госзакупок, в конце 2016 года зоопарк заказал у Digital Clouds разработку интернет-магазина на программном обеспечении «1С-Битрикс» за 755,5 тысячи рублей. По договору компания должна разработать сайт с современным дизайном в стиле мировых зоопарков, сделать систему онлайн-покупки билетов, предоставить гарантию 6 месяцев и полное сопровождение после сдачи проекта.


А недавно в самом зоопарке у клеток и вольеров появились новые таблички — на них указан возраст животных, а также интересные факты об их жизни в дикой природе.

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