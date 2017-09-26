Чёрные синицы начали гибнуть из-за зеркальных зданий Новосибирска

Название птицы отношения к Москве не имеет

В Новосибирске орнитологи заметили гибель московок — чёрные синицы врезаются в зеркальные стены и разбиваются.







Только за последнюю неделю в городе произошло два таких случая — у стен ТЦ «Москва» рядом с Центральным рынком и у офиса «Ростелекома» на улице Орджоникидзе, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.







«Эти птицы выводятся в лесу в окрестностях Новосибирска, сейчас перемещаются, летят через город и разбиваются. Зеркальная поверхность стены создаёт иллюзию зазеркалья, птицы теряются в пространстве. Они не видят, что это препятствие, и думают, что там есть простор. Птицы летят на скорости 30 километров в час и чаще всего погибают», — объяснил эксперт.







По словам Яновского, подобные случаи были в 2014 году — тогда московки также летели через город и массово разбивались о зеркальные стены.







Справка: От сибирских синиц московки (чёрные синицы) отличаются меньшим размером и оперением. На голове птицы можно увидеть чёрную «маску», которая и предопределила первоначальное русское название птицы — ма́сковка, которое впоследствии было изменено и приобрело «столичный» оттенок — моско́вка (по данным Википедии).