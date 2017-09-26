Чёрные синицы начали гибнуть из-за зеркальных зданий Новосибирска

Название птицы отношения к Москве не имеет
Название птицы отношения к Москве не имеет

В Новосибирске орнитологи заметили гибель московок — чёрные синицы врезаются в зеркальные стены и разбиваются.


Только за последнюю неделю в городе произошло два таких случая — у стен ТЦ «Москва» рядом с Центральным рынком и у офиса «Ростелекома» на улице Орджоникидзе, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.


«Эти птицы выводятся в лесу в окрестностях Новосибирска, сейчас перемещаются, летят через город и разбиваются. Зеркальная поверхность стены создаёт иллюзию зазеркалья, птицы теряются в пространстве. Они не видят, что это препятствие, и думают, что там есть простор. Птицы летят на скорости 30 километров в час и чаще всего погибают», — объяснил эксперт.


По словам Яновского, подобные случаи были в 2014 году — тогда московки также летели через город и массово разбивались о зеркальные стены.


Справка: От сибирских синиц московки (чёрные синицы) отличаются меньшим размером и оперением. На голове птицы можно увидеть чёрную «маску», которая и предопределила первоначальное русское название птицы — ма́сковка, которое впоследствии было изменено и приобрело «столичный» оттенок — моско́вка (по данным Википедии).

Прочтений: 3515
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено