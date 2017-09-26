Новосибирец пропал после продажи машины и покупки цветов

Александр Ермаков

В Новосибирске начались розыски 31-летнего Александра Ермакова, который вечером накануне продал свой автомобиль и пропал.







«Я разговаривал по телефону с ним в последний раз в воскресенье вечером. Вчера он не вышел на работу — коллеги подняли шум. Такого раньше не было. Потом он попал на видеокамеру в одном из магазинов в обед, он там заказ делал: цветы своей девушке. После этого он пропал. Он уехал на машине, потом поступила информация из полиции, что он машину продал вечером», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец Александра Сергей Ермаков.







Магазин, в котором Александра видели последний раз, расположен на улице Бориса Богаткова. Автомобиль, на котором уехал — это Mazda 6 с госномером 562.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что Александра Ермакова ищет полиция. Также у полицейских есть информация о том, что пропавший накануне продал машину.





В середине сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как пропал молодой шофёр Александр Бобровский — он ушёл от друзей с крупной суммой денег и исчез. Вечером после публикации новости о розыске он нашёлся.