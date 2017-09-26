Новосибирец пропал после продажи машины и покупки цветов

Александр Ермаков
Александр Ермаков

В Новосибирске начались розыски 31-летнего Александра Ермакова, который вечером накануне продал свой автомобиль и пропал.


«Я разговаривал по телефону с ним в последний раз в воскресенье вечером. Вчера он не вышел на работу — коллеги подняли шум. Такого раньше не было. Потом он попал на видеокамеру в одном из магазинов в обед, он там заказ делал: цветы своей девушке. После этого он пропал. Он уехал на машине, потом поступила информация из полиции, что он машину продал вечером», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец Александра Сергей Ермаков.


Магазин, в котором Александра видели последний раз, расположен на улице Бориса Богаткова. Автомобиль, на котором уехал — это Mazda 6 с госномером 562.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что Александра Ермакова ищет полиция. Также у полицейских есть информация о том, что пропавший накануне продал машину.


В середине сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как пропал молодой шофёр Александр Бобровский — он ушёл от друзей с крупной суммой денег и исчез. Вечером после публикации новости о розыске он нашёлся.

Прочтений: 12430
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено