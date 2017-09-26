Новосибирец угнал с автомойки Volkswagen Polo и врезался в два автомобиля

На месте ДТП

Вечером 25 сентября водитель угнанного Volkswagen Polo устроил ДТП со стоящими машинами в Октябрьском районе Новосибирска.







Авария произошла на повороте с улицы Пролетарской на Покатную. «Водитель "Фольксвагена" на повороте не справился с управлением и вылетел на обочину, где он сначала врезался в Lexus LX470, а после — в Mazda Tribute», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По информации аваркомов, виновником ДТП оказался работник автомойки, который взял машину клиента, чтобы съездить в магазин за сигаретами. В результате ДТП передняя часть «Фольксвагена» оказалась сильно разбита. Автомойщика увезли в полицию.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в 21:00 к ним поступило сообщение от женщины, которая пожаловалась на угон Volkswagen Polo от дома № 131 на улице Покатной. По данным справочника 2ГИС, в этом здании находится автокомплекс.





«На место выезжала следственно-оперативная группа, ориентировка была передана патрульным экипажам. Подозреваемый — 32-летний житель Новосибирска — был задержан сотрудниками ГИБДД у дома № 136 по улице Покатной после совершения ДТП», — рассказали в областной полиции.





В пресс-службе уточнили, что полицейские возбудили уголовное дело об угоне.





Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области, эта авария не попала в сводку ДТП с пострадавшими.





Дозвониться до автомойки корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — телефон, указанный в справочнике 2ГИС, оказался занят.





ДТП с тремя машинами устроил подозреваемый в угоне





Авария произошла на повороте с улицы Пролетарской на Покатную





Volkswagen после аварии





Два месяца назад работник ещё одной автомойки устроил массовое ДТП с припаркованными машинами на территории ЖК «Оазис» в Октябрьском районе.