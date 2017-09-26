«Страха не было»: семья сибиряков обошла ураган «Ирма» на маленькой яхте

Поездка семьи на яхте Lady Mary вокруг света началась несколько лет назад — 42-летние Марина и Андрей, 15-летняя Настя и 6-летняя Лада Клочковы ведут путевой блог Travely-Family, где пишут о своих приключениях. Полгода назад они рассказывали НГС.НОВОСТИ о том, как жарили в Атлантике акулу и попались суровым пограничникам на Багамах.


В этот раз семья Клочковых отправилась в новое приключение — они пересекли Карибское море по кромке урагана Ирма
В этот раз семья Клочковых отправилась в новое приключение — они пересекли Карибское море по кромке урагана Ирма


«Детям объявили, что надо быстро сниматься, чтобы успеть вовремя встать на кромку урагана "Ирма" и прокатиться на ней до Колумбии. Иначе придётся сначала ураганить тут, в бухте, а потом лавироваться против пассата и встречного Гольфстрима», — рассказывает в своем блоге о путешествиях Марина Клочкова.


Она объяснила, что сезон ураганов в любом месте Земли всегда в конце лета – начале осени. В Атлантике на подходе к Карибским островам тропический циклон либо затухает, либо набирает смертоносную мощь.


«Риск попасть в ураган, конечно, присутствовал. С вероятностью процентов 10 прогнозы могли не оправдаться, и "Ирма" завернула бы на Юкатан (Мексика). Тогда единственный способ спастись — укрыться в специальном убежище, оставив яхту на произвол судьбы. При урагане 5-й категории это значит потерять её, как случилось со многими яхтами на острове Сен-Мартен, через который как раз прошла "Ирма", разрушив его практически до основания», — рассуждает путешественница.


Ураган «Ирма» на погодной карте и трек сибиряков по его краю. Здесь видно направление ветров, закрученных ураганом
Ураган «Ирма» на погодной карте и трек сибиряков по его краю. Здесь видно направление ветров, закрученных ураганом


Клочковы ждали до последнего момента — либо оставаться и прятаться в специальном убежище, либо уходить из Мексики с принесённым ураганом попутным ветром. Мониторили погоду два-три раза в сутки, прогноз оправдывался. И вечером 5 сентября они подняли якорь.


Ход пассата уже был нарушен приближающимся ураганом — два дня они шли по слабым ветрам, помогая парусам двигателем. Каждый день через спутниковый модем скачивали погодные карты: «Ирма» двигалась четко по прогнозам — северные Малые Антильские острова, Большие Антилы, в том числе Куба, Багамы, и на Флориду.


На третий день подул попутный ветер — край урагана подошёл к яхте сибиряков вплотную. Ветер усилился до шести-семи баллов, волны — до трёх-четырёх метров. Яхту сутки болтало из стороны в сторону, иногда слегка заливало. Это даже не было штормом, а предсказуемым волнением.


«Страха как такового не было, было нечто сродни азарту, что мы идём по краю урагана. Было страшновато мне и старшей юнге немного, когда начался крепкий ветер. Но у нас был свежий прогноз погоды, который с точностью подтверждался», — рассказывает Марина о своем необычном опыте.


Периодически на яхту налетали грозовые шквалы, и хотя «Ирма» уже ушла на север, тучи всё ещё бродили кругами. На шестой день пути в полдень стало темно, как ночью. 


От тучи, которую путешественники объехали, отделился смерч — он пошёл в сторону яхты. Было страшно, что догонит, но, наблюдая траекторию движения, капитан поменял курс, и смерч растворился так же внезапно, как и возник
От тучи, которую путешественники объехали, отделился смерч — он пошёл в сторону яхты. Было страшно, что догонит, но, наблюдая траекторию движения, капитан поменял курс, и смерч растворился так же внезапно, как и возник


В этот переход было необычное количество птиц на борту яхты — около 15. Марина Клочкова предполагает, что они были унесены или сами улетели от урагана и до Lady Mary долетали уже обессиленными.


На подходах к Колумбии, на 12-й день перехода, на яхту налетел локальный шторм. Он уже не был связан с ураганом, но возник в результате возмущения атмосферы «Ирмой» и прошедшим следом за ней «Хосе». Шторм силой до 10 баллов сибиряки пережидали в дрейфе. «Он прошел через нас за несколько часов. Мы не особо переживали, так как уже проверяли лодку на прочность в подобных штормах», — рассказала НГС.НОВОСТИ Марина Клочкова.


Сейчас семья находится в Колумбии и скоро продолжит путешествие. 

Прочтений: 7108
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено