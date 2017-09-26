«Страха не было»: семья сибиряков обошла ураган «Ирма» на маленькой яхте

Поездка семьи на яхте Lady Mary вокруг света началась несколько лет назад — 42-летние Марина и Андрей, 15-летняя Настя и 6-летняя Лада Клочковы ведут путевой блог Travely-Family, где пишут о своих приключениях. Полгода назад они рассказывали НГС.НОВОСТИ о том, как жарили в Атлантике акулу и попались суровым пограничникам на Багамах.





В этот раз семья Клочковых отправилась в новое приключение — они пересекли Карибское море по кромке урагана Ирма





«Детям объявили, что надо быстро сниматься, чтобы успеть вовремя встать на кромку урагана "Ирма" и прокатиться на ней до Колумбии. Иначе придётся сначала ураганить тут, в бухте, а потом лавироваться против пассата и встречного Гольфстрима», — рассказывает в своем блоге о путешествиях Марина Клочкова.







Она объяснила, что сезон ураганов в любом месте Земли всегда в конце лета – начале осени. В Атлантике на подходе к Карибским островам тропический циклон либо затухает, либо набирает смертоносную мощь.





«Риск попасть в ураган, конечно, присутствовал. С вероятностью процентов 10 прогнозы могли не оправдаться, и "Ирма" завернула бы на Юкатан (Мексика). Тогда единственный способ спастись — укрыться в специальном убежище, оставив яхту на произвол судьбы. При урагане 5-й категории это значит потерять её, как случилось со многими яхтами на острове Сен-Мартен, через который как раз прошла "Ирма", разрушив его практически до основания», — рассуждает путешественница.





Ураган «Ирма» на погодной карте и трек сибиряков по его краю. Здесь видно направление ветров, закрученных ураганом





Клочковы ждали до последнего момента — либо оставаться и прятаться в специальном убежище, либо уходить из Мексики с принесённым ураганом попутным ветром. Мониторили погоду два-три раза в сутки, прогноз оправдывался. И вечером 5 сентября они подняли якорь.







Ход пассата уже был нарушен приближающимся ураганом — два дня они шли по слабым ветрам, помогая парусам двигателем. Каждый день через спутниковый модем скачивали погодные карты: «Ирма» двигалась четко по прогнозам — северные Малые Антильские острова, Большие Антилы, в том числе Куба, Багамы, и на Флориду.





На третий день подул попутный ветер — край урагана подошёл к яхте сибиряков вплотную. Ветер усилился до шести-семи баллов, волны — до трёх-четырёх метров. Яхту сутки болтало из стороны в сторону, иногда слегка заливало. Это даже не было штормом, а предсказуемым волнением.





«Страха как такового не было, было нечто сродни азарту, что мы идём по краю урагана. Было страшновато мне и старшей юнге немного, когда начался крепкий ветер. Но у нас был свежий прогноз погоды, который с точностью подтверждался», — рассказывает Марина о своем необычном опыте.





Периодически на яхту налетали грозовые шквалы, и хотя «Ирма» уже ушла на север, тучи всё ещё бродили кругами. На шестой день пути в полдень стало темно, как ночью.





От тучи, которую путешественники объехали, отделился смерч — он пошёл в сторону яхты. Было страшно, что догонит, но, наблюдая траекторию движения, капитан поменял курс, и смерч растворился так же внезапно, как и возник





В этот переход было необычное количество птиц на борту яхты — около 15. Марина Клочкова предполагает, что они были унесены или сами улетели от урагана и до Lady Mary долетали уже обессиленными.





На подходах к Колумбии, на 12-й день перехода, на яхту налетел локальный шторм. Он уже не был связан с ураганом, но возник в результате возмущения атмосферы «Ирмой» и прошедшим следом за ней «Хосе». Шторм силой до 10 баллов сибиряки пережидали в дрейфе. «Он прошел через нас за несколько часов. Мы не особо переживали, так как уже проверяли лодку на прочность в подобных штормах», — рассказала НГС.НОВОСТИ Марина Клочкова.





Сейчас семья находится в Колумбии и скоро продолжит путешествие.