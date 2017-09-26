Троллейбусы массово остановились на ГПНТБ

Утром 26 сентября в Новосибирске на улице Кирова остановились 15 троллейбусов.









Корреспондент НГС.НОВОСТИ стал свидетелем проблем с контактной сетью троллейбусов около 9:40. На дороге рядом с ГПНТБ получился затор.







По информации карты городского транспорта, одновременно на улице Кирова стояли 15 троллейбусов, которые ездят по маршрутам № 7 и 10.

















На прошлой неделе похожая ситуация с троллейбусами была в районе метро «Золотая Нива» на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.