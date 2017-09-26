Через Станционную и Коммунальный мост растянулись многокилометровые заторы

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 26 сентября около 9:00 уровень пробок в Новосибирске был 7 баллов.


Наиболее длинные заторы проходили через Станционную и Коммунальный мост, оба были длиной больше 4 км. Затор со стороны правого берега через Станционную начинался на проезде Энергетиков недалеко от улицы Большая, а заканчивался на перекрёстке Станционной и Сибсельмашевской.


По Коммунальному мосту пробка была со стороны левого берега на правый. Она начиналась на улице Немировича-Данченко рядом с улицей Ватутина, а упиралась в улицу Кирова, проходя через улицу Восход. 


Похожая ситуация была здесь накануне, но вчера путь по этому мосту со стороны правого берега был свободен, сегодня здесь тоже была низкая скорость потока.


Через Станционную и Коммунальный мост растянулись многокилометровые заторы


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