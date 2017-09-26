Через Станционную и Коммунальный мост растянулись многокилометровые заторы

Фото из архива НГС

Утром 26 сентября около 9:00 уровень пробок в Новосибирске был 7 баллов.







Наиболее длинные заторы проходили через Станционную и Коммунальный мост, оба были длиной больше 4 км. Затор со стороны правого берега через Станционную начинался на проезде Энергетиков недалеко от улицы Большая, а заканчивался на перекрёстке Станционной и Сибсельмашевской.







По Коммунальному мосту пробка была со стороны левого берега на правый. Она начиналась на улице Немировича-Данченко рядом с улицей Ватутина, а упиралась в улицу Кирова, проходя через улицу Восход.





Похожая ситуация была здесь накануне, но вчера путь по этому мосту со стороны правого берега был свободен, сегодня здесь тоже была низкая скорость потока.









