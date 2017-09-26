Хоккеист «Сибири» попал в рейтинг с силовым приемом, после которого началась драка

Николай Демидов и Джек Скилли
Николай Демидов и Джек Скилли


Континентальная хоккейная лига составила топ-10 лучших силовых приемов прошедшей игровой недели — на второй строчке оказался силовой прием Николая Демидова.


21-летний защитник применил силовой прием к нападающему минского «Динамо» Джеку Скилли. Это произошло на матче, который прошел в Новосибирске 23 сентября.


Но атака возле бортика очень не понравилась гостю — после этого завязалась драка.


«Первый бой Демидова в КХЛ! Против Скилли! Победа за белорусом, но у того большой опыт драк в НХЛ! И в грязь лицом Николай не упал!» — так описывается происходящее на льду в трансляции матча на сайте «Сибири».


После драки соперники получили по 5-минутному штрафу, кроме того, Скилли назначили еще две минуты за задержку соперника руками.


Матч против «Динамо» «Сибирь» выиграла со счётом 2:1.

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