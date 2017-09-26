Выпускник НГУ получил грант почти в 2 миллиона евро

Сергей Лобанов
Сергей Лобанов

Выпускник Геолого-геофизического факультета НГУ Сергей Лобанов получил грант в размере 1,8 миллиона евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия).


Эти деньги пойдут на исследования характеристик малоизученных свойств мантии и ядра Земли, сообщила накануне пресс-служба НГУ.


«Мне этот грант позволит создать научную лабораторию и материально обеспечить ее до 2023 года, а также нанять несколько молодых исследователей», - говорит Лобанов.


Группа Сергея Лобанова вместе с другими специалистами Объединения Гельмгольца будет заниматься экспериментальными исследованиями физических и химических свойств минералов и пород при очень высоких температурах и давлениях. Эти условия будут  аналогичны тем, что в мантии и ядре Земли.

Для их создания в лаборатории исследователи будут использовать экспериментальные методы, которые, по словам Сергея Лобанова, ранее не применяли для решения геофизических задач.


«Полученная нами информация о свойствах мантии и ядра Земли позволит создать новые модели эволюции Земли с беспрецедентным разрешением.  Наши результаты помогут ответить на несколько очень важных научных вопросов. 


Например, о возрасте магнитного поля Земли, которое необходимо для существования жизни на нашей планете», - рассказывает Лобанов.


Другая важная проблема, которую постараются решить исследователи - тепловое взаимодействие ядра и мантии Земли. Это взаимодействие определяет геологическую активность в масштабах планеты, например, дрейф континентов и глобальные долгосрочные изменения климата.


Сергей Лобанов закончил магистратуру ГГФ НГУ в 2007 году, после чего поступил в аспирантуру Института геологии и минералогии СО РАН. Сейчас он – «профессор ассистент-исследователь» в университете Стоуни Брук (Stony Brook) в штате Нью-Йорк. До этого Сергей Лобанов 5 лет работал в геофизической лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне.


Справка: Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца — крупнейшая научно-исследовательская организация Германии. Его официальная задача - объединение достижений долгосрочных научно-исследовательских целей общества, а также сохранение и улучшение основ жизнедеятельности человека. Исследования концентрируются в шести областях науки и техники: энергетика; науки о Земле и окружающей среде; медицина; аэронавтика, космонавтика и транспорт; ключевые технологии; структура материи. 

Прочтений: 1147
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено