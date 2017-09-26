Выпускник НГУ получил грант почти в 2 миллиона евро

Сергей Лобанов

Выпускник Геолого-геофизического факультета НГУ Сергей Лобанов получил грант в размере 1,8 миллиона евро от научного общества имени Гельмгольца (Германия).





Эти деньги пойдут на исследования характеристик малоизученных свойств мантии и ядра Земли, сообщила накануне пресс-служба НГУ.







«Мне этот грант позволит создать научную лабораторию и материально обеспечить ее до 2023 года, а также нанять несколько молодых исследователей», - говорит Лобанов.







Группа Сергея Лобанова вместе с другими специалистами Объединения Гельмгольца будет заниматься экспериментальными исследованиями физических и химических свойств минералов и пород при очень высоких температурах и давлениях. Эти условия будут аналогичны тем, что в мантии и ядре Земли.



Для их создания в лаборатории исследователи будут использовать экспериментальные методы, которые, по словам Сергея Лобанова, ранее не применяли для решения геофизических задач.







«Полученная нами информация о свойствах мантии и ядра Земли позволит создать новые модели эволюции Земли с беспрецедентным разрешением. Наши результаты помогут ответить на несколько очень важных научных вопросов.





Например, о возрасте магнитного поля Земли, которое необходимо для существования жизни на нашей планете», - рассказывает Лобанов.







Другая важная проблема, которую постараются решить исследователи - тепловое взаимодействие ядра и мантии Земли. Это взаимодействие определяет геологическую активность в масштабах планеты, например, дрейф континентов и глобальные долгосрочные изменения климата.







Сергей Лобанов закончил магистратуру ГГФ НГУ в 2007 году, после чего поступил в аспирантуру Института геологии и минералогии СО РАН. Сейчас он – «профессор ассистент-исследователь» в университете Стоуни Брук (Stony Brook) в штате Нью-Йорк. До этого Сергей Лобанов 5 лет работал в геофизической лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне.







Справка: Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца — крупнейшая научно-исследовательская организация Германии. Его официальная задача - объединение достижений долгосрочных научно-исследовательских целей общества, а также сохранение и улучшение основ жизнедеятельности человека. Исследования концентрируются в шести областях науки и техники: энергетика; науки о Земле и окружающей среде; медицина; аэронавтика, космонавтика и транспорт; ключевые технологии; структура материи.

