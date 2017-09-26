В Госдуме собираются проверять обещания депутатов при помощи искусственного интеллекта

Анализировать высказывания депутатов будет искусственный интеллект

В Государственной думе обсудят идею системы, анализирующей высказывания депутатов в СМИ, на пленарных заседаниях и в социальных сетях.







«Будем обсуждать с депутатами, если депутаты согласятся. У нас есть возможность, анализируя соцсети депутатов, определить насколько депутат эффективен в реализации своих предвыборных обещаний и своей предвыборной программы», — передает слова спикера Госдумы Вячеслава Володина РИА Новости.





Вячеслав Володин считает, что подобная система прежде всего необходима самим парламентариям: «Если человек в ходе избирательной кампании сделал замечание и заявил о реализации избирательной программы, которую он будет пытаться выполнить, то такой анализ интересен и самому депутату", — полагает Володин.





По информации Интерфакса, для реализации инициативы будет привлечено решение сторонней фирмы: «Договорились с одной компанией, которая готова задействовать свою систему», — сообщает агентство.





Однако далеко не все парламентарии уверены в эффективности этих мер. В разговоре с корреспондентом НГС.Новости Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ), пояснила, что все эти меры не эффективны — главное быть честным с избирателем.







«Я считаю, что такие глупости придумывать не надо. Надо просто в живую встречаться и общаться с людьми», — считает Вера Ганзя. «Люди скажут — они прекрасно знают, кто что обещал, кто что выполнил, кто что не выполнил. Надо прежде всего быть честным с самим собой и с населением. Если ты не можешь выполнить, так и обещать нечего. У меня есть пример. Небольшой город, Барабинск. Был у нас один деятель, который очень хотел стать депутатом. Он ходил по дворам и говорил пенсионерам: "Вы меня выберете, и я вам пенсию увеличу". Вот где совесть у этого человека? Любой ценой старается прорваться во власть. А когда на федеральном уровне шло повышение пенсии, как вы думаете, что говорил этот депутат?».







Однако далеко не всегда депутаты разных уровней дают пустые обещания. Сегодня стало известно об установке бетонных полусфер на обочине улицы Театральная. Сделано это было для того, чтобы защитить местных жителей от автолюбителей, паркующих свои машины под окнами домов.

