«У них была легенда» — подозреваемый в установке пиратской Windows о методах работы силовиков

Звонок по телефону, закупка, опечатка носителей информации и уголовное дело по 146 статье УК РФ. Подробности — в нашем материале.







В отношении Андрея возбуждено уголовное дело по статьей 146 ч.2 УК РФ

Несколько дней назад Следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении молодого новосибирца. 21-летнего парня подозревают в установке пиратской версии Windows и Microsoft Office. НГС.Новости разыскали фигуранта по этому делу и выяснили обстоятельства задержания.







«Можно сказать, я сам к ним в руки приехал», — рассказал НГС.Новости в социальной сети «Вконтакте» Андрей, подозреваемый по делу. «Я занимаюсь компьютерной помощью в свободное время, из-за учебы редко куда выезжаю, только если срочно и реально нужна помощь. Так вот, мне поступил звонок, якобы из фирмы, нужно срочно запуститься, купили 4 единицы оборудования, требовалось его настроить. По звонку было ничего не понять, и он [собеседник] назначил время. Когда меня встретил опер, то подозрений вообще никаких не возникло. Я спрашивал, чем [они] занимаются, но у них была придумана легенда — кажется, готовились тщательно. После установки я вышел в коридор, и там встретил человека из ОБЭП с понятыми. Дальше — все по сценарию: изъятие жестких дисков, флешек и оформление документов. Но это ладно. По моим подсчетам, я поставил контрафакта на 54 тысячи рублей: 8 тысяч стоит Windows 7, 7-8 тысяч Office Standart 2007 года. Еще одну Windows я поставил в триальном режиме, так что можно не считать. Человек из ОБЭП сказал, что будет административка и штраф в 1,5 тысячи. Спустя недели полторы мне звонит следователь. Мы встречаемся. Он говорит, что возбуждено уголовное дело. Я поинтересовался. Оказалось, что офисный пакет стоит 24 тысячи, а Windows — 8. Таким образом, контрафакта перевалило за 100 тысяч рублей».







Внезапный поворот







Во время беседы Андрей очень удивился интересу, проявленному к его персоне. Молодой человек утверждает, что контрольные закупки силовики проводят часто. Звонок по объявлению, изъятие носителей информации — схема стандартная.







«В середине июля этого года из-за финансовых трудностей я был вынужден искать дополнительный доход», — рассказывает в социальной сети «Вконтакте» историю своего задержания Сергей, фигурант по другому делу о нарушении авторских прав. «Так как я немного разбираюсь в компьютерах, решил выложить в объявление в Интернет, "компьютерная помощь". В течение месяца никто не звонил, я уже и забыл о нем. В один прекрасный день меня набрал молодой человек. В ходе разговора выяснилось, что у него на сервисе находится четыре компьютера и он не знает, что с ними, что они не работают. Предварительно я предложить установить на них операционную систему, а уже дальше будет видно. Мы договорились о цене (она составила 2000 рублей). В эту цену входила дорога, диагностика, установка Windows, (пиратского, поскольку на лицензионную копию у него не было денег и неизвестно, что еще с компьютерами — вдруг они не пригодны для работы), офисного пакета, драйверов на четырех системных блоков, общей настройки».







Контрольная закупка произошла на все той же Тайгинской, только в здании 3/1.





«На втором этаже, в комнате ожидания, находилось все оборудование. После проверки выяснилось, что на нем нет операционной системы. После установки и настройки, она длилась в течение 5-6 часов, мне передали деньги. Я собрался уходить. В этот момент зашел другой молодей человек и сказал, что это контрольная закупка. Далее понятые, опечатка жестких дисков. Меня увезли в отдел. Там я написал явку с повинной, после чего раза четыре ездил к следователю. Завели дело по статье 146 ч.2 УК РФ (особо крупные размеры). Назначили суд на 4 октября. Компании Microsoft я этим нанес ущерб на 103786 тысяч рублей, но она на меня не подала иск», — поясняет Сергей.





Официальная версия







По официальным данным, за руку Андрея поймали 9 сентября этого года. Молодой человек пришел в офисное помещение по адресу Тайгинская д.13/1 и «установил на персональный компьютер контрафактные компьютерные программы Windows 7 Ultimate и Microsoft Office Standard».







«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — сообщила в минувшую пятницу пресс-служба следственного управления СКР по НСО.







В отношении Андрея заведено уголовно дело по признакам ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).







Справка НГС: статья 146. Нарушение авторских и смежных прав. Часть 2: Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.







Между тем







Это уже не первый случай, когда в СМИ попадает информация о задержании людей по 146 статье. В июле прошлого года Дзержинский районный суд приговорил 29-летнего Ивана Томилина к 1,5 годам условного заключения за установку не лицинзионной программы компании Microsoft.







«Суд установил, что в октябре 2015 года мужчина записал на жесткий диск своего компьютера контрафактные копии программ Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, Corel Draw Graphics Suite X7 и «Компас 3D». После этого Томилин разместил в интернете объявление «Компьютерная помощь на все случаи жизни», в котором предлагал установить программы на компьютеры. В прокуратуре уточнили, что компьютерная помощь — не основная деятельность мужчины, он работает директором одного из магазинов техники в Новосибирске», по материалам НГС.Новости.







В апреле 2016 года мировой судья Кировского судебного района Новосибирска приговорил к обязательным работам 18-летнего студента технического вуза Евгения Казарцева.







«Казарцева обвиняли в том, что в феврале 2016 года он скачал в интернете и записал на флеш-карту программы корпорации Microsoft и ООО «АСКОН-Системы проектирования». Договоров с компаниями на приобретение и хранение программ у него не было. После этого молодой человек через соцсеть «ВКонтакте» сделал объявление с предложением по установке программного обеспечения за деньги. Об этом узнали полицейские и решили провести «проверочную закупку». Один из оперативных сотрудников связался с Казарцевым и договорился об установке программы», по материалам НГС Новости.







Ловля на живца — распространённый метод работы новосибирских силовиков. Споры о его этичности не утихают до сих пор. Однако схема работает и, как показывает практика, весьма эффективно.

