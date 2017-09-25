Tesla стала самым дешёвым автобрендом в топ-15

Tesla стала самым дешёвым автобрендом в топ-15

В ТОП-100 самых дорогих брендов мира 2017 года по версии агентства Interbrand вошли 15 автомобильных марок, самой дешёвой стала Tesla. В рейтинге учитывается именно стоимость бренда, а не активов компании.


Самым дорогим автобрендом  остается Toyota (50,291 миллиарда долларов), в общем списке компаний мира она занимает 7-е место. "Впервые в топ-100 вошла марка Ferrari, среди автопроизводителей это 14-е место. Марка Tesla опустилась на 15-е место и замыкает рейтинг самых дорогих автобрендов", — сообщили в агентстве Interbrand. Стоимость бренда Tesla оценена 4,009 миллиарда долларов, Ferrari — 4,876.


Так же в топ-15 вошли Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Hyundai, Audi, Nissan, Volkswagen, Porsche, Kia, Land Rover, Mini.


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