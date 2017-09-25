Пьяный водитель стал участником тройного ДТП на Нарымской

Водитель «Корсы» не отрицал опьянения

Авария произошла в 19:30 на перекрестке улиц Нарымской и 1905 года. По данным мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, две «Тойоты» двигались со стороны площади Трубникова.







«"Тойота Корса" и "Тойота Корона Премио" двигались друг за другом по Нарымской со стороны площади Трубникова. После перекрестка с 1905 года "Корса" притормозила, а "Корона Премио" ее догнала. От удара "Корсу" развернуло и бросило на парковку в "Ниссан Альмера"», — сообщает «Автоспас».







На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что в момент столкновения водитель «Короны» находился в состоянии алкогольного опьянения и даже не думал скрывать этот факт.







Это уже вторая крупная авария за минувшие сутки. Прошлой ночью стало известно о столкновении «Ниссан Икстрейл» и «КИА Рио». Машины не поделили перекресток возле ТЦ «Аура».

