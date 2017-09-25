Хоккей: «Сибирь» одержала победу над ярославским «Локомотивом»

Встреча новосибирцев с ярославцами была напряженной

Сегодня, 25 сентября, на домашнем льду состоялась встреча между ХК «Сибирь» и ярославским «Локомотивом». Проигрывая по ходу третьего периода (1:3), новосибирские хоккеисты вырвали победу у гостей в овертайме.







Исход встречи решил бросок нападающего Патрика Закриссона. На 64-й минуте мачта он забил шайбу в ворота соперников. В результате ХК «Сибирь» вырывался вперед со счетом 4:3 в свою пользу.







«Хотелось бы поздравить нашего капитана Степана Санникова. У него сегодня день рождения, 27 лет. Благодарен своей команде, что они подарили Степану не галстук, а победу. Причем победу такую хорошую. 58 минут соперник, конечно, где-то владел инициативой, но мы не отсиживались в обороне», — рассказал на пресс-конференции Павел Зубов, главный тренер команды.







Эта встреча продолжила череду побед «Сибири» после «сухого» поражения от москвичей. В минувшую субботу, 23 сентября, новосибирские хоккеисты выиграли у минского «Динамо» со счетом 2:1.

