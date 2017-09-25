Новосибирец сделал для своих внуков огромный замок с тайниками и лифтом

Пенсионер Юрий Долганов спроектировал и собрал сам двухярусную кровать в виде замка — в нем есть подсветка, лифт, тайники и место для хранения игрушек.  


Новосибирец сделал такой замок примерно за полгода 
Новосибирец сделал такой замок примерно за полгода 


К созданию замка Юрия подтолкнула семья. Сперва дочь попросила сделать для своих детей двухъярусную кровать. Затем в дело вмешался внук, о котором мужчина давно мечтал. 


«Мы начали листать интернет, в одном месте нашли что-то подобное из ДСП. Внук, ему тогда было 4 года, спросил: "Дед, а тебе слабо такое сделать?". Я говорю: "Ромка, да я ради тебя и не такое смогу, а лучше". И меня взял спортивный интерес», — рассказал НГС.НОВОСТИ мужчина.


Юрий сделал эскиз, закупил материалы — мебельные щиты из берёзы (только на них понадобилось около 100 тысяч рублей) и экологически чистые краски. Учёл и безопасность — дерево максимально отшлифовал, а формы закруглил; кроме того, внук попросил дедушку сделать замок с тайниками. В придачу в замке появился лифт с освещением, на котором можно поднимать наверх игрушки. Сложнее всего оказались колонны — нужно было под углом склеивать восьмигранники. Зато сейчас детская внука превратилась в настоящее «место паломничеств», смеётся он.


В замке есть и место для хранения игрушек, а лифт находится в самой дальней башне — он сделан с подсветкой 
В замке есть и место для хранения игрушек, а лифт находится в самой дальней башне — он сделан с подсветкой 


«Каждый день теперь у нас экскурсии — приходят из детского сада, друзья семьи, жены говорят, что им тоже такое нужно, а мужья говорят: "Да куда же нам тягаться с Юрием Фёдоровичем"», — добавил собеседник. 

Первые два дня внук Юрия практически не покидал замок — на лифте он поднимал себе туда простыни, одеяла и игрушки. Хотел даже, чтобы дочь ему туда поднимала еду, поделился умелец. 


Сейчас внук просит дедушку сделать пиратский корабль. Со штурвалом, каютой, с пушками в трюмах. На втором этаже будет палуба, и при нажатии кнопки корабль будет немного подниматься от пола, чтобы создавалась иллюзия, что корабль плывёт по волнам. Также у 67-летнего Юрия Фёдоровича в задумках карета и домик для Барби — для внучки.

«Часто детей обделяют — покупают им обычную кровать, а детям же надо сказку дать. Я ещё по своим детям заметил — какую коробку из-под телевизора домой ни принесёшь — это у них домик», — заметил мужчина.

Юрий Долганов признался, что работает с деревом всю свою жизнь. Его прадед был бочкарём, дед тоже занимался выделыванием бочек, а отец работал столяром. Юрий получил профессию электрика, но душа всё равно тянулась к дереву. 15 лет он занимался поставкой мебели из Италии в Новосибирск — до тех пор, пока курс евро был невысоким, находилось немало заказчиков. 


По его словам, качество оставляло желать лучшего и её часто приходилось ремонтировать. Тогда новосибирец решил сам заняться производством, но открыть бизнес не получилось, поэтому он переквалифицировался в домоуправленца. Деревом он теперь занимается в свободное время.

В ближайшее время Юрий планирует запустить сайт и заниматься изготовлением игровой мебели для детей на продажу.


В Новосибирске и области живёт немало умельцев. Люди делают своими руками дома для котов в виде танков и собирают настоящие болотоходы

Прочтений: 5955
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено