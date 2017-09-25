Новосибирец сделал для своих внуков огромный замок с тайниками и лифтом

Пенсионер Юрий Долганов спроектировал и собрал сам двухярусную кровать в виде замка — в нем есть подсветка, лифт, тайники и место для хранения игрушек.





Новосибирец сделал такой замок примерно за полгода





К созданию замка Юрия подтолкнула семья. Сперва дочь попросила сделать для своих детей двухъярусную кровать. Затем в дело вмешался внук, о котором мужчина давно мечтал.





«Мы начали листать интернет, в одном месте нашли что-то подобное из ДСП. Внук, ему тогда было 4 года, спросил: "Дед, а тебе слабо такое сделать?". Я говорю: "Ромка, да я ради тебя и не такое смогу, а лучше". И меня взял спортивный интерес», — рассказал НГС.НОВОСТИ мужчина.







Юрий сделал эскиз, закупил материалы — мебельные щиты из берёзы (только на них понадобилось около 100 тысяч рублей) и экологически чистые краски. Учёл и безопасность — дерево максимально отшлифовал, а формы закруглил; кроме того, внук попросил дедушку сделать замок с тайниками. В придачу в замке появился лифт с освещением, на котором можно поднимать наверх игрушки. Сложнее всего оказались колонны — нужно было под углом склеивать восьмигранники. Зато сейчас детская внука превратилась в настоящее «место паломничеств», смеётся он.







В замке есть и место для хранения игрушек, а лифт находится в самой дальней башне — он сделан с подсветкой





«Каждый день теперь у нас экскурсии — приходят из детского сада, друзья семьи, жены говорят, что им тоже такое нужно, а мужья говорят: "Да куда же нам тягаться с Юрием Фёдоровичем"», — добавил собеседник.



Первые два дня внук Юрия практически не покидал замок — на лифте он поднимал себе туда простыни, одеяла и игрушки. Хотел даже, чтобы дочь ему туда поднимала еду, поделился умелец.





Сейчас внук просит дедушку сделать пиратский корабль. Со штурвалом, каютой, с пушками в трюмах. На втором этаже будет палуба, и при нажатии кнопки корабль будет немного подниматься от пола, чтобы создавалась иллюзия, что корабль плывёт по волнам. Также у 67-летнего Юрия Фёдоровича в задумках карета и домик для Барби — для внучки.



«Часто детей обделяют — покупают им обычную кровать, а детям же надо сказку дать. Я ещё по своим детям заметил — какую коробку из-под телевизора домой ни принесёшь — это у них домик», — заметил мужчина.



Юрий Долганов признался, что работает с деревом всю свою жизнь. Его прадед был бочкарём, дед тоже занимался выделыванием бочек, а отец работал столяром. Юрий получил профессию электрика, но душа всё равно тянулась к дереву. 15 лет он занимался поставкой мебели из Италии в Новосибирск — до тех пор, пока курс евро был невысоким, находилось немало заказчиков.





По его словам, качество оставляло желать лучшего и её часто приходилось ремонтировать. Тогда новосибирец решил сам заняться производством, но открыть бизнес не получилось, поэтому он переквалифицировался в домоуправленца. Деревом он теперь занимается в свободное время.



В ближайшее время Юрий планирует запустить сайт и заниматься изготовлением игровой мебели для детей на продажу.







В Новосибирске и области живёт немало умельцев. Люди делают своими руками дома для котов в виде танков и собирают настоящие болотоходы.