Перекрёсток Красного проспекта и улицы Максима Горького встал в глухую пробку

Движение парализовано, в частности, в районе сквера Героев Революции
Движение парализовано, в частности, в районе сквера Героев Революции

На перекрёстке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской случилось ДТП — скорость потока машин упала до 3–5 км/ч.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 19:15, авария произошла у мемориала ВОВ на Октябрьской магистрали.


В районе сквера Героев Революции машины встали в большую пробку. Полностью затруднено движение по улице Максима Горького — автомобилисты стоят в обоих направлениях на участке от Красного проспекта до улицы Каменской.


Движение сильно осложнено по Октябрьской магистрали, участку Красного проспекта, улицам Максима Горького и Серебренниковской
Движение сильно осложнено по Октябрьской магистрали, участку Красного проспекта, улицам Максима Горького и Серебренниковской


Пробка на Красном проспекте в сторону левого берега начинается от площади Ленина и перетекает в затор на Октябрьской магистрали. Улица Серебренниковская стоит от улицы Максима Горького также до Октябрьской магистрали. Скорость потока — 3 км/ч.


В целом уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов.


С серьёзными пробками новосибирцам пришлось столкнуться сегодня и в Заельцовском районе. Причиной заторов на улицах Дуси Ковальчук, Владимировской и Плановой стало отключение светофоров на пяти перекрёстках.

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