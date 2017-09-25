Перекрёсток Красного проспекта и улицы Максима Горького встал в глухую пробку
На перекрёстке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской случилось ДТП — скорость потока машин упала до 3–5 км/ч.
По данным сервиса Яндекс.Пробки на 19:15, авария произошла у мемориала ВОВ на Октябрьской магистрали.
В районе сквера Героев Революции машины встали в большую пробку. Полностью затруднено движение по улице Максима Горького — автомобилисты стоят в обоих направлениях на участке от Красного проспекта до улицы Каменской.
Пробка на Красном проспекте в сторону левого берега начинается от площади Ленина и перетекает в затор на Октябрьской магистрали. Улица Серебренниковская стоит от улицы Максима Горького также до Октябрьской магистрали. Скорость потока — 3 км/ч.
В целом уровень пробок в городе оценивается в 6 баллов.
С серьёзными пробками новосибирцам пришлось столкнуться сегодня и в Заельцовском районе. Причиной заторов на улицах Дуси Ковальчук, Владимировской и Плановой стало отключение светофоров на пяти перекрёстках.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)