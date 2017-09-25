Сибирячка избавилась от долгов по алиментам и штрафа за их неуплату

Наталья Жукова воспитывает второго ребёнка и не может платить алименты 
Наталья Жукова воспитывает второго ребёнка и не может платить алименты 

Сегодня, 25 сентября, Калининский районный суд Новосибирска освободил 31-летнюю Наталью Жукову от уплаты штрафа в размере 20 тысяч рублей — это наказание ей назначили из-за долга по алиментам бывшему мужу, который живёт с их общим ребёнком. 


«Судья объявила, что не видит наличия состава административного правонарушения и в связи с этим отменяет постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности Жуковой Натальи», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Константин Зиновьев, представлявший в суде интересы сибирячки. Он уточнил, что суд отменил штраф в размере 20 тысяч рублей, который выписали его подопечной из-за неуплаты алиментов.


В конце августа, добавил Зиновьев, Ленинский суд уже освободил Жукову от выплаты алиментов в размере 30 тысяч рублей — эту сумму она задолжала своему бывшему мужу Дмитрию Иванову, пока была в декретном отпуске после рождения второго ребенка. Ещё один суд отказал Иванову в апелляции и обязал вернуть бывшей жене почти 600 тысяч рублей с продажи общей квартиры. Сам бывший супруг Жуковой, по словам Зиновьева, в процессах не участвовал.


В июле НГС.НОВОСТИ рассказали историю Натальи Жуковой — её бывший муж инспектор ГИБДД Дмитрий Иванов через суд забрал себе их общего ребёнка и потребовал алиментов. Женщина не смогла их выплачивать, так как осталась без работы после рождения второго ребёнка. Изначально суды встали на сторону бывшего мужа Жуковой и обязали сибирячку платить как алименты за несколько месяцев, так и штраф за их неуплату.  

Прочтений: 667
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено