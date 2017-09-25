Сибирячка избавилась от долгов по алиментам и штрафа за их неуплату

Наталья Жукова воспитывает второго ребёнка и не может платить алименты

Сегодня, 25 сентября, Калининский районный суд Новосибирска освободил 31-летнюю Наталью Жукову от уплаты штрафа в размере 20 тысяч рублей — это наказание ей назначили из-за долга по алиментам бывшему мужу, который живёт с их общим ребёнком.







«Судья объявила, что не видит наличия состава административного правонарушения и в связи с этим отменяет постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности Жуковой Натальи», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Константин Зиновьев, представлявший в суде интересы сибирячки. Он уточнил, что суд отменил штраф в размере 20 тысяч рублей, который выписали его подопечной из-за неуплаты алиментов.







В конце августа, добавил Зиновьев, Ленинский суд уже освободил Жукову от выплаты алиментов в размере 30 тысяч рублей — эту сумму она задолжала своему бывшему мужу Дмитрию Иванову, пока была в декретном отпуске после рождения второго ребенка. Ещё один суд отказал Иванову в апелляции и обязал вернуть бывшей жене почти 600 тысяч рублей с продажи общей квартиры. Сам бывший супруг Жуковой, по словам Зиновьева, в процессах не участвовал.







В июле НГС.НОВОСТИ рассказали историю Натальи Жуковой — её бывший муж инспектор ГИБДД Дмитрий Иванов через суд забрал себе их общего ребёнка и потребовал алиментов. Женщина не смогла их выплачивать, так как осталась без работы после рождения второго ребёнка. Изначально суды встали на сторону бывшего мужа Жуковой и обязали сибирячку платить как алименты за несколько месяцев, так и штраф за их неуплату.