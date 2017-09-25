На месте будущего центра для гимнастов на улице Петухова появился огромный камень

Чиновники заложили первый камень на будущей стройплощадке спорткомплекса
Чиновники заложили первый камень на будущей стройплощадке спорткомплекса

Днём 25 сентября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска власти заложили камень в основание будущего центра спортивной гимнастики.


«Я вспоминаю, когда мы смотрели, как выступал на брусьях, кольцах, других снарядах Женя Подгорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, ныне депутат Заксобрания области Евгений Подгорный. — К.Е.), защищая честь нашей страны, казалось, что всё очень легко. А это результат упорнейшего труда, и очень важно, чтобы спортсмены, которые готовятся к соревнованиям, имели все возможности для этой подготовки. Мне всегда было обидно, что, имея такие традиции, в том числе олимпийские, мы не имеем хорошей базы подготовки специалистов», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Построят спортивный комплекс рядом с перекрёстком улиц Петухова и Бородина. Комплекс будет состоять из трёх основных блоков: центров спортивной гимнастики, игровых видов спорта и гостиницы, сообщили в администрации Кировского района.



В центре спортивной гимнастики, который планируют построить уже в 2018 году, будет современно оборудованный зал и трибуны на 500 зрителей. Центр игровых видов спорта с трибунами на 1500 мест отдадут баскетболистам и волейболистам. Два корпуса соединит гостиница на 50 мест.


Эскиз будущего Центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта
Эскиз будущего Центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта


Строить комплекс будут по программе государственно-частного партнёрства с президентом бердского спортивного клуба «Кристалл» Виктором Голубевым. Сдать весь комплекс планируют за 3–4 года. Как раньше сообщала пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, стоимость строительства комплекса — больше 300 млн рублей.


Кроме центра спортивной гимнастики в Кировском районе в Калининском районе города строят «современный гимнастический центр по евростандарту» — он расположится на улице Лебедевского. Раньше Евгений Подгорный говорил, что строительство комплекса площадью около 7 тысяч кв. м займет 2 года.

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