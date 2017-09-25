На месте будущего центра для гимнастов на улице Петухова появился огромный камень

Чиновники заложили первый камень на будущей стройплощадке спорткомплекса

Днём 25 сентября на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска власти заложили камень в основание будущего центра спортивной гимнастики.







«Я вспоминаю, когда мы смотрели, как выступал на брусьях, кольцах, других снарядах Женя Подгорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, ныне депутат Заксобрания области Евгений Подгорный. — К.Е.), защищая честь нашей страны, казалось, что всё очень легко. А это результат упорнейшего труда, и очень важно, чтобы спортсмены, которые готовятся к соревнованиям, имели все возможности для этой подготовки. Мне всегда было обидно, что, имея такие традиции, в том числе олимпийские, мы не имеем хорошей базы подготовки специалистов», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Построят спортивный комплекс рядом с перекрёстком улиц Петухова и Бородина. Комплекс будет состоять из трёх основных блоков: центров спортивной гимнастики, игровых видов спорта и гостиницы, сообщили в администрации Кировского района.











В центре спортивной гимнастики, который планируют построить уже в 2018 году, будет современно оборудованный зал и трибуны на 500 зрителей. Центр игровых видов спорта с трибунами на 1500 мест отдадут баскетболистам и волейболистам. Два корпуса соединит гостиница на 50 мест.







Эскиз будущего Центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта





Строить комплекс будут по программе государственно-частного партнёрства с президентом бердского спортивного клуба «Кристалл» Виктором Голубевым. Сдать весь комплекс планируют за 3–4 года. Как раньше сообщала пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, стоимость строительства комплекса — больше 300 млн рублей.





Кроме центра спортивной гимнастики в Кировском районе в Калининском районе города строят «современный гимнастический центр по евростандарту» — он расположится на улице Лебедевского. Раньше Евгений Подгорный говорил, что строительство комплекса площадью около 7 тысяч кв. м займет 2 года.