Жители Академгородка прочесали лес в поисках сбитого машиной лося





Примятая трава в лесу — предположительно, лёжка лося

Четверо новосибирцев вместе с собакой несколько часов искали покалеченного в ДТП лося — зоологи считают, что лося уже не спасти.



Неравнодушные жители Академгородка попытались найти лося, сбитого вечером 23 сентября недалеко от Нижней Ельцовки — от удара животному повредило заднюю ногу. Сразу после аварии лось лежал на обочине Бердского шоссе, но вскоре вернулся обратно в лес.





Днём в понедельник, 25 сентября, новосибирцы отправились в лес на поиски лося и нашли два места, где была смята трава — они предполагают, что это лёжки зверя.





«Вышли четверо человек с собакой маламутом, разделились. Видели несколько мест с примятой травой типа лёжек, но всё же трудно сказать, кто именно примял. Были бы следы крови, собака бы сразу почуяла. Собака подняла бурундука, больше из лесной живности никого не учуяли и не увидели. Прошла вдоль придорожной лесной полосы, где, вероятно, сбили лося, прошли мимо бетонного перехода — ни следов, ни запахов, хотя с лесной стороны дорога влажная от дождя, если бы лось там проходил, следы бы были», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Академгородка Мария Катасонова.





Лось на обочине после аварии





Активисты также обратились за советом к новосибирским зоологам, но учёные ответили, что шансов спасти крупное животное с серьёзной травмой мало. «Если лось залёг, людей для поиска должно быть больше. Узнавали мнение зоолога: только эвтаназия для такого большого животного, к сожалению. Но хотя бы от мучений избавить. Сами понимаете, с открытым или закрытым переломом боль для животного мучительная и постоянная», — пояснила Мария. Жители Академгородка часто видят лосей в этом месте — животные перебегают Бердское шоссе по тропе на этом участке, добавила она.







Авария с участием животного произошла около 22:00 в субботу, 23 сентября. Очевидцы хотели найти транспорт и доставить пострадавшего лося к ветеринару, но он, не дождавшись помощи, ушёл в лес. На следующий день подписчики «Сообщества Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте» решили объединиться и найти лося, чтобы спасти его.