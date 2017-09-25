Включили, но не всем: жители Оловозаводской остались без отопления

Жители дома на улице Оловозаводской переживают, что тепло дадут только к концу месяца
Жители дома на улице Оловозаводской переживают, что тепло дадут только к концу месяца

Жительница Новосибирска пожаловалась на холод в квартире — спать приходится в одежде.


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома по улице Оловозаводская, 12/1 по имени Ольга. Женщина пожаловалась на то, что дом до сих пор не подключён к теплу.


«Приходится спать в одежде. У собаки неплохая шерсть, но она и то жмётся к калориферу. Ночи стоят очень холодные», — рассказала Ольга.


Женщина заявила, что уже обращалась в районную администрацию — там ей сообщили, что «на теплосетях какие-то нарушения, что-то напутали, отопления не будет до 30 сентября». По словам Ольги, в ЖК «Черемушки» также до сих пор нет тепла. 


Председатель ТСЖ «Бугринская роща-2», которое обслуживает шестиэтажку на Оловозаводской, 12/1, Алла Зенкова подтвердила НГС.НОВОСТИ, что в доме всё ещё нет тепла. «У нас задвижки открыты с 18 сентября. Дом полностью готов к приёму тепла», — подчеркнула Зенкова.


В пресс-центре мэрии со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили, что с этого адреса поступало две заявки о том, что в доме нет отопления.


Специалисты 2-го района тепловых сетей филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» уже побывали на месте и сейчас занимаются регулировкой параметров, сообщили в администрации.


В отделе по связям с общественностью АО «СИБЭКО» в свою очередь заверили, что сети полностью готовы для подачи тепла в жилые дома.


«АО "СИБЭКО" подаёт тепловую энергию для абонентов в соответствии с графиком разворота системы теплоснабжения города. 25 сентября — последний день разворота системы отопления для жилого фонда. Все сети для подачи тепловой энергии в жилые дома включены. Далее включение циркуляции внутри помещений осуществляют управляющие компании, эксплуатирующие жилой фонд», — процитировали в компании начальника диспетчерского управления филиала «Тепловые сети» Романа Корниенко.


По словам синоптиков, температура в Новосибирской области в конце сентября оказалась ниже климатической нормы на 4–8 градусов. В ближайшие дни холод из региона не отступит.


По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 26 сентября будет от –1 до +1 градуса, а днём воздух прогреется всего до +4...+6 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 3–8 м/с. 

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