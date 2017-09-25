Пожарные вывели 18 человек из горящего дома в Заельцовском районе

Новосибирские пожарные эвакуировали 18 жителей из горящего двухэтажного дома в Заельцовском районе.







«В 16:20 пожарные выехали на пожар на улицу Кисловодскую, 2. Со второго этажа дома эвакуировали 18 человек, пострадавших нет. На вызов выехало много машин», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.







В соцсетях очевидцы происшествия сообщают, что около дома стоят 7 пожарных машин.





В отделе информации МЧС уточнили, что на первом этаже общежития горел ящик для хранения овощей размером 2x2 метра. Потушили огонь пожарные в 16:37.





Один из последних сильных пожаров случился 7 сентября в Заельцовском районе на улице Сеченова — в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них было трое детей.