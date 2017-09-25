Виктория Дайнеко вышла на красную дорожку в платье за 13 тысяч от новосибирского дизайнера
Российская певица и победительница шоу «Фабрика звёзд 5» Виктория Дайнеко купила платье новосибирского дизайнера Кати Черниговой. Звезда показалась в нём на ковровой дорожке премии Russian Music Box.
В аккаунте певицы в социальной сети Instagram появился пост, в котором та сфотографировалась в платье бренда Achers.
«У звёзд есть свои стилисты, которые подбирают им образы. Платье Виктории не эксклюзивно, оно продаётся в магазине, можно заказать через сайт, называется "Доминго Achers". Стоит
Ранее в платье того же самого бренда была замечена другая российская звезда. Вера Брежнева купила платье специально для конкурса «Новая волна».
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Алёна Золотухина
Скриншот instagram.com/victoriadaineko