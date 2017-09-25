Виктория Дайнеко вышла на красную дорожку в платье за 13 тысяч от новосибирского дизайнера

Российская певица и победительница шоу «Фабрика звёзд 5» Виктория Дайнеко купила платье новосибирского дизайнера Кати Черниговой. Звезда показалась в нём на ковровой дорожке премии Russian Music Box.





В аккаунте певицы в социальной сети Instagram появился пост, в котором та сфотографировалась в платье бренда Achers.





Прикатили с @wheelyru на красную дорожку премии @russian_musicbox ! Привезли хорошего настроения! Платье @achers_ru❤️💃🏻 #wheelygram Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Сен 23 2017 в 7:56 PDT





«У звёзд есть свои стилисты, которые подбирают им образы. Платье Виктории не эксклюзивно, оно продаётся в магазине, можно заказать через сайт, называется "Доминго Achers". Стоит 13 000 рублей», — рассказала НГС.НОВОСТИ менеджер по работе с клиентами магазина Achers Дарья Ермакова.







Ранее в платье того же самого бренда была замечена другая российская звезда. Вера Брежнева купила платье специально для конкурса «Новая волна».