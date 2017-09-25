Мужчина выпал с 12-го этажа дома на улице Кирова

Трагедия случилась на улице Кирова, 46

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина выпал с 12-го этажа дома.





Инцидент произошёл сегодня, 25 сентября, около 15:30 в 16-этажном здании на улице Кирова, 46.





«Случай трагичный. Материалы переданы в Следственный комитет», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Информацию о происшествии подтвердили в областном управлении Следственного комитета. «Причины, обстоятельства будут устанавливаться в ходе процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе следственного управления СК по НСО.





В начале мая ещё один случай падения произошёл на Горском жилмассиве. Тогда мужчина выпал из окна 13-го этажа.