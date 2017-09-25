Уволенная из «водника» заведующая общежитием отсудила у вуза жильё

На сторону женщины и её дочери встали два суда — районный и областной

Сибирскому госуниверситету водного транспорта не удалось через суд выселить из студенческого общежития свою бывшую работницу и её дочь.







Как рассказала НГС.НОВОСТИ дочь бывшей сотрудницы, её мама 19 лет проработала заведующей общежитием Сибирского госуниверситета водного транспорта на улице Мичурина, 22. Всё это время семья жила в этом же общежитии. 44-летняя мать и её 22-летняя дочь занимают отсек с совмещённым санузлом и двумя комнатами, одна из которых приспособлена под спальню, другая — под кухню.







В августе 2016 года женщина попала под сокращение. После этого руководство вуза попросило её выселиться из служебного жилья. Но бывшая работница не съехала — тогда вуз обратился в Центральный районный суд Новосибирска.







«Это было неожиданно. Нам пришла повестка с просьбой явиться в суд. Но мама грамотная на этот счёт, законы почитала и поняла, что ещё не всё потеряно. Конечно, мы не одни такие, кого из общежития выселяют из-за сокращения штата, есть ещё люди с в точности такими же проблемами. Естественно, не по себе, когда ты слышишь, что вперёд уже прошли суды у других людей и их уже выселяют, и тут дело доходит до нас. Я вообще не ожидала в принципе, что до нас дойдёт, потому что я до сих пор считаю, что мама ценный сотрудник, никогда жалоб на неё никаких не было», — рассказывает девушка.







По её словам, и за комнаты, и за коммунальные услуги они с мамой платят исправно — это получается дешевле, чем если бы приходилось снимать квартиру.





Но это было не единственной причиной, почему семья не захотела съезжать. Остаться в общежитии для семьи стало делом принципа, потому что закон, по мнению девушки, был на их стороне. К тому же сама она тогда была студенткой СГУВТ и училась на последнем курсе гидротехнического факультета.





Как говорится в решении Центрального районного суда Новосибирска, закон предусматривает особые гарантии для тех, кто заселился в служебное жильё до 2005 года — до вступления в силу Жилищного кодекса РФ. Этих людей нельзя выселить без предоставления другого жилья, если эта процедура не допускалась предыдущим Жилищным кодексом, принятым ещё в РСФСР. Заведующая общежитием получила жильё, когда воспитывала несовершеннолетнюю дочь — закон запрещал её выселять, значит, это правило должно действовать и сейчас.





«Суд отмечает, что увольнение <…> по сокращению штата работников не может служить достаточным основанием для выселения ответчиков без предоставления другого жилого помещения», — говорится в решении Центрального районного суда от 29 мая 2017 года.







Университет попытался обжаловать это решение — на прошлой неделе, 19 сентября, Новосибирский областной суд оставил его в силе.







Как сообщила юрист Сибирского госуниверситета водного транспорта Елена Пугачёва, вуз ещё не принял решение о дальнейшем обжаловании решения.







«Мы будем смотреть решение первой инстанции, решение второй инстанции, сопоставлять их с точки зрения законодательства. Мы за рамки законодательства никогда не выходим, работаем по закону.





Я так поняла, что на сегодняшний день ответчица уже устроилась на новую работу, работает в другом месте и проживает в нашем общежитии. Но пока суд принял такое решение, и мы не собираемся идти против него», — резюмировала юрист.







Елена Пугачёва уточнила, что для вуза важно заселять в общежитие прежде всего студентов и только потом, если остались места, работников вуза. Причём некоторые из них после увольнения отказываются съезжать, и их удаётся выселить только через суд. Случай с бывшей заведующей общежитием не единичный.







«Но я всё-таки считаю, что каждый человек достоин того, чтобы у него было своё жильё, своя жилплощадь. Общежитие — это всё-таки общежитие. Надеюсь, что и у этой семьи всё устроится, и у них будет возможность переехать в своё жилье», — рассуждает юрист.







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