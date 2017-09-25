В Центральном парке выкопали огромные ямы и содрали краску с колоннады

В Центральном парке Новосибирска выкопали огромные ямы и содрали краску с колоннады главного входа.







Вход в Центральный парк сейчас выглядит довольно апокалиптично





Днём 25 сентября корреспондент НГС.НОВОСТИ прогулялся по Центральному парку и заметил, что на территории появились большие ямы для посадки новых деревьев. Кроме того, сейчас рабочие соскоблили старую краску с входной группы в парк — в этом году отреставрируют фасад здания администрации и центральный вход.







Реконструкция Центрального парка началась в июне — до этого 14 лет там не проводили никаких работ. Сейчас рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки и поставили 138 новых фонарей. На реконструкцию парка из бюджета города выделили 18 млн рублей.







Городские службы готовят место для посадки лип и дубов





Как ранее говорила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, в следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к улице Фрунзе, также планируется заменить старое 27-метровое колесо обозрения. Сейчас предприниматели предлагают поставить 60-метровое колесо, но это нужно обсудить с жителями.







Рабочие ставят ограждение между Центральным парком и улицей Ядринцевской





Кроме того, в парке сохранят зелёную зону: для этого в 2016 году обследовали все деревья и кустарники, их оказалось около 3,5 тысячи штук. При этом, по словам заведующей кафедрой ботаники и дендрологии НГПУ Светланы Гижицкой, самых аварийных из них 12 штук. Эти деревья должны убрать и возле реконструированной входной зоны посадить липы и дубы. Кроме того, специалисты хотят сделать в парке цветочное оформление, «подобное лесному ковру из сибирских первоцветов» — кандыка сибирского, хохлатки, крокусов.







Сейчас в парке растёт около 3,5 тысячи деревьев и кустарников





Параллельно с Центральным парком в этом году в Новосибирске развернули глобальный ремонт Михайловской набережной. Сейчас рабочие укладывают на променаде плитку и готовятся к высадке лип и яблонь.