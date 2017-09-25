Медали дались нелегко: новосибирцы выиграли награды на мировом кубке по плаванию в Турции

Новосибирские пловцы завоевали десяток медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах в Турции.


С 22 по 24 сентября в Анталье проходил финал Кубка мира по плаванию в ластах. Новосибирские спортсмены Алексей Казанцев, Павел Кабанов, Владимир Журавлёв, Дмитрий Лапшин, Роман Малетин и Никита Кожевников в олимпийском бассейне «Сулейман Эроль» завоевали 11 медалей.


#GoldenFinal все серьёзно 😎 #ФиналКубкаМира #ПловчикиВТурции

Публикация от Vladimir Zhuravlev (@voone_zhuravlyoff)


Алексей Казанцев завоевал золотую медаль на 50 метров и серебряную на 100 метров с аквалангом, а также вместе с Владимиром Журавлёвым, Романом Малетиным и Павлом Кабановым серебряную медаль на эстафете 4 по 100 метров. «Это были финальные соревнования сезона, и результаты получились не такие сильные. Плыли на выигрыш. Из соперников хорошо была подготовлена команда Китая, так как их главный старт сезона — чемпионат Азии — ещё впереди», — рассказал Алексей Казанцев.


Никита Кожевников и Роман Малетин заняли второе и третье места на дистанции 4 километра, а Владимир Журавлёв стал вторым на 50 метров в нырянии и на 100 метров.


«Соревнования хоть и называются финал Кубка мира, для большинства спортсменов, в том числе и меня, они — первые в сезоне, все после отдыха и отпусков приехали. Поэтому результаты показывают спортсмены не самые высокие, но, несмотря на это, плылось довольно тяжело, и медали доставались нелегко. В целом результат для начала сезона хороший, я всем доволен, в идеале хотелось занимать первые места, но есть куда стремиться и прогрессировать», — говорит Владимир Журавлёв.


Кубок, который получили новосибирские спортсмены
Кубок, который получили новосибирские спортсмены


Дмитрий Лапшин занял второе место на дистанциях 50 метров и 200 метров в классических ластах. Спортсмен рассказал, что выступал на соревнованиях после сборов в Киргизии и от этого старта многого не ждал, потому что выступает в классическом плавании и готовится к ноябрьскому чемпионату России. «Результаты для начала сезона неплохие, но медали дались нелегко. Практически все основные соперники присутствовали и были неплохо готовы», — заключил Дмитрий.


Павел Кабанов, завоевавший «золото» на 50 метрах в нырянии и «серебро» в 50 метрах, отметил, что после соревнований у сборной есть несколько дней, чтобы отдохнуть и насладиться тёплым морем. «Единственное, что гложет, это второе место в эстафете 4 по 100 метров. Проиграли касание Китаю, они оказались немного сильнее нас. Тем не менее мы своей мужской командой в общем зачёте заняли первое место, за это нам дали красивый кубок, который привезём домой», — добавил спортсмен.


Три двойки #WorldCup #finswimming #GoldenFinal #222

Публикация от Vladimir Zhuravlev (@voone_zhuravlyoff)


Новосибирские пловцы-подводники одни из сильнейших спортсменов и постоянно доказывают это. Например, в июле они взяли «золото» Всемирных игр и установили новый мировой рекорд.

Прочтений: 138
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено