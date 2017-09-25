Медали дались нелегко: новосибирцы выиграли награды на мировом кубке по плаванию в Турции

Новосибирские пловцы завоевали десяток медалей в финале Кубка мира по плаванию в ластах в Турции.







С 22 по 24 сентября в Анталье проходил финал Кубка мира по плаванию в ластах. Новосибирские спортсмены Алексей Казанцев, Павел Кабанов, Владимир Журавлёв, Дмитрий Лапшин, Роман Малетин и Никита Кожевников в олимпийском бассейне «Сулейман Эроль» завоевали 11 медалей.





#GoldenFinal все серьёзно 😎 #ФиналКубкаМира #ПловчикиВТурции Публикация от Vladimir Zhuravlev (@voone_zhuravlyoff) Сен 20 2017 в 6:06 PDT





Алексей Казанцев завоевал золотую медаль на 50 метров и серебряную на 100 метров с аквалангом, а также вместе с Владимиром Журавлёвым, Романом Малетиным и Павлом Кабановым серебряную медаль на эстафете 4 по 100 метров. «Это были финальные соревнования сезона, и результаты получились не такие сильные. Плыли на выигрыш. Из соперников хорошо была подготовлена команда Китая, так как их главный старт сезона — чемпионат Азии — ещё впереди», — рассказал Алексей Казанцев.







Никита Кожевников и Роман Малетин заняли второе и третье места на дистанции 4 километра, а Владимир Журавлёв стал вторым на 50 метров в нырянии и на 100 метров.







«Соревнования хоть и называются финал Кубка мира, для большинства спортсменов, в том числе и меня, они — первые в сезоне, все после отдыха и отпусков приехали. Поэтому результаты показывают спортсмены не самые высокие, но, несмотря на это, плылось довольно тяжело, и медали доставались нелегко. В целом результат для начала сезона хороший, я всем доволен, в идеале хотелось занимать первые места, но есть куда стремиться и прогрессировать», — говорит Владимир Журавлёв.





Кубок, который получили новосибирские спортсмены





Дмитрий Лапшин занял второе место на дистанциях 50 метров и 200 метров в классических ластах. Спортсмен рассказал, что выступал на соревнованиях после сборов в Киргизии и от этого старта многого не ждал, потому что выступает в классическом плавании и готовится к ноябрьскому чемпионату России. «Результаты для начала сезона неплохие, но медали дались нелегко. Практически все основные соперники присутствовали и были неплохо готовы», — заключил Дмитрий.







Павел Кабанов, завоевавший «золото» на 50 метрах в нырянии и «серебро» в 50 метрах, отметил, что после соревнований у сборной есть несколько дней, чтобы отдохнуть и насладиться тёплым морем. «Единственное, что гложет, это второе место в эстафете 4 по 100 метров. Проиграли касание Китаю, они оказались немного сильнее нас. Тем не менее мы своей мужской командой в общем зачёте заняли первое место, за это нам дали красивый кубок, который привезём домой», — добавил спортсмен.







Три двойки #WorldCup #finswimming #GoldenFinal #222 Публикация от Vladimir Zhuravlev (@voone_zhuravlyoff) Сен 24 2017 в 5:58 PDT





Новосибирские пловцы-подводники одни из сильнейших спортсменов и постоянно доказывают это. Например, в июле они взяли «золото» Всемирных игр и установили новый мировой рекорд.