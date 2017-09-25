Новосибирец сводил Евгения Петросяна в художественный музей

Известный российский артист и комик Евгений Петросян коллекционирует русскую классическую живопись ХIХ века

Директор новосибирского аукционного дома GETART и коллекционер Григорий Гапонов на своём сайте рассказал, как организовал экскурсию по Новосибирскому государственному художественному музею для российского комика Евгения Петросяна.







«Петросян был здесь с гастролями и сказал, что хотел бы посетить художественный музей. А мой знакомый — один из организаторов тех гастролей — знал, что у нас там был в тот день аукцион. В общем, организовали Петросяну экскурсию. Ему всё очень понравилось: он же коллекционер русских классиков XIX века, старинных книг и юмористических журналов. Участие в нашем аукционе Петросян не принял, так как мы выставляли на торги советских художников, но экспонаты наши похвалил», — рассказал Григорий Гапонов.







В Новосибирске Петросян впервые посетил художественный музей и остался от него в восторге





Григорий уточнил, что Петросян особенно выделил в музее выставку иконы, картины Николая Рериха, осенний пейзаж Александра Киселёва, портрет Валентина Серова и картины Зинаиды Серебряковой. В процессе общения с Гапоновым артист озвучил идею менять художников украинского происхождения на русских, которые находятся сейчас в запасниках украинских музеев. Экскурсия по музею длилась порядка двух часов.







Директор аукционного дома GETART уточнил, что в дальнейшем он опубликует на своём сайте ещё несколько историй об известных российских актёрах, политиках и их коллекциях.







Ранее коллекционер Григорий Гапонов заявлял о разработке собственной коллекции мужских украшений. Предполагалось, что будут выпущены значки, запонки, медальоны и перстни с одинаковой символикой — черепами и надписью на латыни.