«Медведь выключил камеру»: путешественник с селфи-палкой снял видео из Новосибирского зоопарка


Уссурийский пятнистый олень из Новосибирского зоопарка в клипе Андрея Болотина
Уссурийский пятнистый олень из Новосибирского зоопарка в клипе Андрея Болотина

Блогер из Тюмени Андрей Болотин побывал в Новосибирском зоопарке и снял на видео реакцию животных, которые увидели камеру.


Ролик из зоопарка Болотин опубликовал на днях на своём канале на YouTube, само видео он снял в августе.


«Мы ехали с Алтая — там отдыхали, путешествовали — ехали в Тюмень. По пути решили заехать в Новосибирск ради зоопарка. Мне брат сказал, что там крутой зоопарк. Мы зашли туда и увидели большую территорию, я взял экшн-камеру и начал снимать зверушек», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Андрей Болотин.


Андрей уточнил, что для безопасности держал камеру на селфи-палке и подносил её близко к клетке, но в саму клетку сквозь прутья её не помещал. Специально животных он не подзывал: некоторые звери камеру игнорировали, а некоторые действовали очень активно.


«Животные пытались кто обслюнявить, кто понюхать. Медведь просто лапой бил — он мне, кстати, выключил даже камеру. Очень бурно реагировали тайры, поэтому с ними больше всего роликов. Некоторые животные, как лев или пума, были сонными», — добавил Андрей Болотин.


Съёмки у клетки с енотом
Съёмки у клетки с енотом


Среди других животных на видео — лемуры, олени, ослы, цесарка, ёж.


Особую осторожность проявили кустарниковые собаки — они с опаской наблюдали за объективом. «Они толпой смотрели — я камеру на землю положил, они подходили: сначала им любопытно было, а потом начали пугать её. А когда они начали агрессивно реагировать, я убрал её подальше, чтобы они её не съели», — пояснил блогер.


Во время съёмок пострадала только камера — те животные, кому удалось достать до неё, оставили когтями царапины на корпусе.



Животные из зоопарка часто становятся героями различных интересных роликов — среди последних есть видео, на котором в вольере с белыми медведями появился генератор снега и льда.

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