Лариса и судак: сибирячка поймала гигантскую рыбу в Обском море

Лариса призналась, что это самый большой судак из тех, что ей попадались
Лариса призналась, что это самый большой судак из тех, что ей попадались

Сибирячка в минувшее воскресенье выловила в Обском водохранилище судака весом в восемь килограммов — бороться с рыбой пришлось 15 минут. 


«Рыба крупная, вытаскивать было тяжело. По ощущениям — как будто подводную лодку зацепил, и она поплыла под водой сама по себе, не обращая внимания, что её кто-то держит. Только уже после того, как рыба устала, можно было делать какие-то манипуляции. У нас с мужем на борьбу с этим судаком ушло 15 минут» , — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Лариса Северина.


Девушка рассказала, что рыбачила в районе Спирино. Она поймала судака на спиннинг, использовала силиконовую приманку виброхвост.


Лариса Северина увлекается рыбалкой с детства, профессионально — последние 17 лет. Последние два года девушка участвует в фестивале любителей рыбалки «Золотая осень». В этом году Ларисе с супругом удалось занять в нём третье место, для этого за два дня пришлось наловить 23 килограмма рыбы. Среди конкурентов были ещё практически 70 экипажей рыбаков из Новосибирска, области и Алтайского края.


Новосибирцы нередко ловят крупных рыб в Обском море и Оби. Например, этим летом несколько новосибирских рыбаков поймали гигантских щук, достигающих в длину до метра.

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