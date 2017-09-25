Фоторепортаж: врачи просветили пациентке грудь изнутри, чтобы достать кусок лёгкого

В Новосибирск приехал известный петербуржский профессор, торакальный хирург Вадим Пищик — на его операции в онкологическом диспансере собралась толпа врачей. Он показал, как подсветить лёгкое, чтобы удалить маленький участок, поражённый опухолью.





Профессор Вадим Пищик (слева) и торакальный хирург новосибирского онкодиспансера Вадим Козлов

С сегодняшнего утра пожилой агроном Анатолий Дунин ожидает операции в палате областного онкологического диспансера — здесь он лежит с 11 сентября. «Мне не повезло — я два раза падал, то на одну, то на другую коленку. 22 июля попал в "травму" в чкаловской больнице (городской больнице № 2 . — М.М.). Стали делать компьютерную томографию и обнаружили пятнышко на лёгком, поэтому я попал сюда», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ 78-летний пациент.







Анатолий Иванович ждёт операции врача из Петербурга





По его словам, боли он не чувствует, а о причинах двухсантиметрового образования в лёгком может только догадываться: «Не знаю, откуда оно. Курить бросил уже 20 лет назад. Если бы томографию не сделал, не попал бы сюда», — говорит Анатолий Иванович.







Сегодня его оперирует главный торакальный хирург Петербурга, руководитель Центра торакальной хирургии больницы № 122 Вадим Пищик. Врача пригласил Новосибирский областной онкодиспансер, чтобы он показал сложную операцию с подсвечиванием лёгкого — флуоресцентную торакоскопию.







Первая операция приглашённого хирурга была в онкодиспансере — на неё пришли посмотреть множество сибирских врачей





Кроме операции Анатолию Дунину профессор Пищик выполняет две операции в онкодиспансере сегодня и две — в областной больнице 26 сентября. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на первой операции петербуржского врача в онкодиспансере — её делали 50-летней женщине.







Операция длилась около полутора часов — Вадим Пищик комментировал каждый шаг для десятка врачей в операционной и множества хирургов, следивших за его действиями по видеосвязи.





Всё вмешательство длилось около полутора часов





Профессор и его ассистент, заведующий онкологическим отделением № 3 новосибирского онкодиспансера Вадим Козлов, удалили образование — оно оказалось доброкачественным.







«Операция прошла отлично. Мы удалили человеку маленький кусочек лёгкого — анатомический сегмент. Это самый маленький из возможных при удалении кусочек лёгочной ткани. И смысл этой операции не только в том, что мы делаем маленький разрез, мы ещё и внутри человеку сохраняем как можно больше лёгочной ткани.





Мы удалили этой женщине одну десятую правого лёгкого, то есть её функция дыхания вообще после этой операции никак не пострадает», — рассказал НГС.НОВОСТИ Вадим Пищик после первой операции.







Пациентке не вскрывали грудную клетку — врачи сделали маленькие разрезы





Хирургическое вмешательство было миниинвазивным — врачи не вскрывали грудную клетку пациентки, а сделали два маленьких разреза.







«Это значит, что завтра она будет на ногах, послезавтра она будет без дренажа и уйдёт домой», — заверил врач.







Хирург заверил, что после операции пациентка забудет о своей болезни





Во время операции врачи подсветили лёгкое, чтобы отделить часть, которую нужно удалить, от здоровых тканей. «Вы же видели, на этом лёгком нет никаких границ — они возникли только благодаря тому, что мы использовали свечение. Флуоресцентная торакоскопия выполняется при помощи специального, очень дорогого оборудования (немецкой компании Karl Storz. — М.М.)», — отметил Вадим Пищик. Такое оборудование в онкодиспансере уже есть.







Подсвечивание помогает отделить границы поражённого участка от здоровых тканей





«Этого не делает никто ни Европе, ни в мире пока. Оборудование не дороже любого другого. Эта методика просто должна быть освоена. В вашем онкодиспансере есть хирург (Вадим Козлов. — М.М.), который владеет торакоскопией прекрасно, сам может делать операции без вскрытия грудной клетки. Он хотел посмотреть, как это делается с флуоресценцией», — объяснил профессор из Санкт-Петербурга.







Операцию транслировали по видеосвязи другим врачам





По его словам, в России есть клуб лёгочных хирургов, которые делают операции без вскрытия грудной клетки — так пациенты быстрее восстанавливаются.







«Когда я только начинал этим заниматься — это было очень давно, в 1996 году, на меня смотрели как на немножко нездорового наглого человека, который через замочную скважину хочет сделать ремонт в квартире, понимаете.





А сейчас все хотят делать ремонт через замочную скважину», — говорит Вадим Пищик.







Вадим Козлов (слева) и Вадим Пищик после первой операции





Профессор добавил, что в Петербург приезжают сибирские торакальные хирурги, и не только для того, чтобы учиться у него. «Это же не ученики первого класса, которые пришли учиться писать, это хирурги, которые выполняют операции. Иногда нам нужно видеть технику друг друга, какие-то интересные приёмы, которые не всегда заметишь, и это обычный хороший обмен», — заключил он.







Всего у профессора будет 5 операций в Новосибирске





В августе хирурги новосибирского онкодиспансера впервые в регионе смогли удалить целое лёгкое у пациента через 5-сантиметровый разрез. При обычной операции ему бы сделали разрез до 20 сантиметров и раздвинули рёбра ранорасширителем, — это очень травматично для пациента, который мог бы стать инвалидом. А мужчина, которому удалили лёгкое через крохотный разрез, спустя несколько дней смог кататься на велосипеде.