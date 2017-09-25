Чтобы пыль не летела: на обочине Театральной разбросали бетонные полусферы

Теперь приезжающие в бизнес-центр автовладельцы не смогут поставить машины на газоне
Теперь приезжающие в бизнес-центр автовладельцы не смогут поставить машины на газоне

На обочине улицы Театральной в Новосибирске появились бетонные полусферы — жители домов устали от того, что приезжающие в соседний бизнес-центр машины паркуются на газонах под их окнами, и обратились за помощью к властям.


«Мы всё лето занимались этим вопросом, такие вещи небыстро делаются. Жители домов № 37 и 39 по улице Театральной жаловались, что машины всё время паркуются под окнами: мало того, что выхлопные газы, еще и газоны уничтожают. Сейчас я занимаюсь проблемой, связанной с пылью в городе, и считаю, что она во многом из-за открытого грунта — отсутствия газонов», — рассказал НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец.


Он пояснил, что недавно на улице поставили бетонные полусферы, и теперь машины не могут заезжать на газон. Деньги на установку выделили из бюджета города, сумма это небольшая, добавил Прибаловец.


«Нам предлагали разные варианты, в том числе просто поставить знак "Парковка запрещена". Но, по моему опыту, под такими знаками всё равно люди паркуются, поэтому надо решать вопрос натурально — чтобы не было возможности парковаться. Если инициатива с полусферами приживётся, то на следующий год будем пытаться распространить её на другие участки моего округа», — говорит депутат.


Чтобы припарковаться на газонах, новосибирцы иногда идут на довольно странные меры: например, в апреле на улице Бориса Богаткова горожанин сфотографировал автомобиль SsangYong, припаркованный на газоне на подставке из камней.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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