Видео: спасатели с носилками вынесли со стройки рабочего, упавшего с крыши

Спасатели передали упавшего мужчину врачам

В Калининском районе Новосибирска спасатели оказали помощь строителю, упавшему с крыши дома.





Случай произошёл вечером 24 сентября на улице Магистральной. Дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы в 17:07 сообщили, что с при монтаже крыши дома сорвался работавший без страховки мужчина. Он упал с 4–5-метровой высоты на межэтажное деревянное перекрытие. На место тут же выдвинулся ближайший экипаж спасателей. Они прибыли на место спустя 11 минут, чтобы поднять мужчину и передать его врачам «скорой».





«Было затруднительно, потому что пришлось поднимать между этажами, без специально оборудованных лестничных проёмов, нужно было страховать и аккуратно перетаскивать вниз до первого этажа», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин. Он уточнил, что пострадавшему 41 год. После падения мужчина был в сознании, лежал в позе эмбриона. Предположительно, он получил травму головы и брюшной полости, пояснили в МАСС.









Спасатели оказали строителю первую помощь, а затем на эвакуационных ковшовых носилках транспортировали его до врачей «скорой».





Днём 24 сентября спасатели побывали на вызове и в Заельцовском районе.Там они сняли двух школьников с крыши дома — мальчики залезли туда по лестнице, а спуститься побоялись.