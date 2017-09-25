Новосибирский бизнес-центр со светящейся сакурой решили продать за три миллиарда

Бизнес-центр «Кронос» выставили на торги
Бизнес-центр «Кронос» выставили на торги

ЗАО «Строитель», в котором в апреле введена процедура банкротства, выставило на торги БЦ «Кронос» — 16-этажное офисное здание на Советской, 5. Объявление о проведении торгов опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.


Торги состоятся 31 октября в 11:00 по московскому времени, сказано в сообщении. Аукцион пройдёт на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».


БЦ «Кронос» находится в залоге у АО «Газпромбанк», сказано в объявлении. Площадь помещений на продажу — 45 тысяч кв. м, в здании 16 этажей. Офисы в бизнес-центре арендуют десятки организаций, в том числе Экспобанк, Сбербанк, Росбанк, «Эрнст энд Янг», «Сибирский Антрацит» и другие. Вместе с «Кроносом» на торги выставляют и некоторое оборудование БЦ, в частности светодиодные деревья «Сакура», которые установлены на его территории, сказано в документе. 


Начальная цена бизнес-центра — 3,2 млрд рублей. 


Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области признал ЗАО «Строитель», крупного новосибирского застройщика, банкротом и открыл в компании конкурсное производство 3 апреля. Общая сумма требований кредиторов ЗАО «Строитель», по данным суда, составила почти 4 млрд рублей. В апреле рыночная стоимость всей недвижимости, согласно инвентаризации, была оценена в 3,2 млрд рублей. Однако в апреле суд пришёл к выводу, что «Строитель» неспособен удовлетворить требования кредиторов.


Конкурсный управляющий ЗАО «Строитель» Игорь Гладков подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что, вероятно, бизнес-центр покроет основной долг ЗАО «Строитель» вне зависимости от того, найдётся ли покупатель. «Грубо говоря, основной [долг] покроет, а проценты и пени, то, что набежало, [не покроет]. Кризис он и есть кризис. Я думаю, в городе нет спроса на такие объекты, но звонят из регионов. Если не продастся, по закону он перейдёт в счёт долга, имущество же заложено, тем самым закрываются долги. Если не найдётся покупатель, сам залогодатель забирает это здание и будет получать стабильные доходы от аренды», — сказал Игорь Гладков. Договоры аренды при этом никак не пострадают, заверил он, — в БЦ также останется управляющая компания и охрана.


Владелец компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров уверен, что за заявленную сумму «Кронос» вряд ли найдёт покупателя. «Если пересчитать это на квадратный метр недвижимости, получается вроде бы неплохая цена. С другой стороны, покупателю, особенно не из Новосибирска, а, к примеру, из Москвы, это будет интересно только тогда, когда объект будет "генерить" конкретные деньги и у покупателя будет вменяемая доходность и окупаемость хотя бы в 5 лет. Имеет большое значение, какие арендаторы там сидят, [нужны для этого] международные компании, важно, длинные ли у них договоры и так далее», — сказал Назаров. Тем не менее, по его мнению, бизнес-центр может быть интересен покупателям из соседних регионов и Казахстана.

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