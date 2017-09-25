Километры пробок: авария обесточила светофоры на пяти перекрёстках Заельцовского района

Светофоры на пяти перекрёстках остались без электричества после аварии

Из-за аварии на линии электропередачи в Заельцовском районе Новосибирска без света остались светофоры на пяти перекрёстках.







«Пять светофорных объектов не работают у нас по причине аварии у электросетей. Начали уже электроэнергию давать. Но в любом случае нам надо их объехать — они не все подключены к автоматизированной системе управления: мы у себя не все видим на мониторе, заработали они или нет. Бригада сейчас на выезде, она объезжает все светофоры — если после запуска светофоры не включились сразу, будут на месте устранять причины», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Отключения светофоров из-за аварии осложнили дорожное движение. В частности, пробки собрались на подъезде к перекрёстку улиц Дуси Ковальчук и Плановой. Самый длинный затор начинался от улицы Владимировской. Его длина оказалась больше километра.







Перекрёсток во время перебоев с электроэнергией





Авария, из-за которой в Заельцовском районе без электричества остались не только светофоры, но и 82 дома, случилась после 10:00.