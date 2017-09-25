Километры пробок: авария обесточила светофоры на пяти перекрёстках Заельцовского района

Светофоры на пяти перекрёстках остались без электричества после аварии
Светофоры на пяти перекрёстках остались без электричества после аварии

Из-за аварии на линии электропередачи в Заельцовском районе Новосибирска без света остались светофоры на пяти перекрёстках.


«Пять светофорных объектов не работают у нас по причине аварии у электросетей. Начали уже электроэнергию давать. Но в любом случае нам надо их объехать — они не все подключены к автоматизированной системе управления: мы у себя не все видим на мониторе, заработали они или нет. Бригада сейчас на выезде, она объезжает все светофоры — если после запуска светофоры не включились сразу, будут на месте устранять причины», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Отключения светофоров из-за аварии осложнили дорожное движение. В частности, пробки собрались на подъезде к перекрёстку улиц Дуси Ковальчук и Плановой. Самый длинный затор начинался от улицы Владимировской. Его длина оказалась больше километра.


Перекрёсток во время перебоев с электроэнергией
Перекрёсток во время перебоев с электроэнергией


Авария, из-за которой в Заельцовском районе без электричества остались не только светофоры, но и 82 дома, случилась после 10:00.

Прочтений: 9916
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк и компания-застройщик «ВИРА-Строй» расскажут о совместных ипотечных проектах
В четверг, 28 сентября, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ пользователям расскажут о самом масштабном за всю историю Сбербанка снижении процентных ставок по жилищным кредитам, а также о совместных ипотечных сервисах банка с застройщиком «ВИРА-Строй».
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено