Восемь десятков домов остались без света в Заельцовском районе

Авария случилась около 10:00
Авария случилась около 10:00

Утром 25 сентября в Заельцовском районе Новосибирска случилась авария на линиях электропередачи — в результате 82 здания остались без света.


«В 10:05 у филиала "Восточные электрические сети" (АО «РЭС») произошло повреждение на линии. Тут же всё было восстановлено. В течение 15 минут по некоторым объектам было отключение интернета. Кроме того, в Заельцовском районе в связи с повреждением на линии было отключено 89 трансформаторных подстанций, от НИИЖТа до мясокомбината по правой стороне были отключены объекты.


АО "РЭС" выделило полтора часа на перезапуск подстанций и восстановление электроснабжения. Отключено 82 объекта, из них 6 социально-значимых — одна поликлиника, одна музыкальная школа, 4 детских сада»,


— передали в пресс-центре мэрии Новосибирска информацию по данным на 11:30.


Читатели НГС также заметили, что перебои со светом в половину двенадцатого были также в центре города. В частности, на Ленина, 1 не хватало напряжения для компьютеров, в то время как лампочки горели.


В середине сентября проблемы со светом в одном из домов на улице Волховской привели к тому, что в лифте застряли люди.

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