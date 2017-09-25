Спасатели сняли с крыши двух любознательных мальчиков

Спасатели сняли мальчиков с крыши и передали охранникам жилого комплекса
Спасатели сняли мальчиков с крыши и передали охранникам жилого комплекса

Днём 24 сентября новосибирские спасатели сняли двух школьников с крыши дома в Заельцовском районе: мальчики залезли туда по лестнице, а спуститься побоялись.


«Два мальчика залезли по лестнице на двухэтажную пристройку к своему дому на улице Кедровой. Ребятишки подвижные, любознательные. Они помахали охранникам, те подошли, а мальчики говорят: "Мы залезли посмотреть, а слазить боимся". Охранники не рискнули спускать их, вызвали спасателей», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Приехавшие сотрудники МАСС помогли спуститься мальчикам 7 и 8 лет, после чего охранник отвёл детей к родителям. Мальчики не пострадали. 


Дети и подростки в Новосибирской области любят забираться на высокие сооружения, чтобы посмотреть на город. Например, в июле несколько подростков затеяли опасные игры на заброшенной стройке на улице Сибирская, 30«а» — дети залезли на башенный кран высотой в 10 этажей.

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