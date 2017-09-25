Градусник в шоке: в Новосибирске задержатся холода

Ночью в НСО температура опустится до –4 градусов

Температура в Новосибирской области оказалась ниже климатической нормы на 4–8 градусов.





«В последние дни произошла перестройка атмосферных процессов, установился северный перенос воздушных масс на фоне циклонического поля атмосферного давления. Этот процесс сохраняется и на ближайшие дни», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Этот процесс привёл к осадкам в виде дождя и мокрого снега — в некоторых районах области временный снежный покров достиг 7 см.







«В ближайшие дни холодная погода сохранится, температурный фон сейчас на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Температурный фон мы ждём от –4 до +2 градусов ночью. Дневные температуры от 2 до 8 градусов тепла. Погода холодная, конечно, мы декадный прогноз давали на 2–4 градуса ниже нормы», — добавил Ягудин.







Синоптики отмечают, что следующие несколько дней осадков не будет совсем или будет очень мало — исключением будут сегодняшние сутки, 25 сентября, и день 28 сентября.