Градусник в шоке: в Новосибирске задержатся холода

Ночью в НСО температура опустится до –4 градусов
Ночью в НСО температура опустится до –4 градусов

Температура в Новосибирской области оказалась ниже климатической нормы на 4–8 градусов.


«В последние дни произошла перестройка атмосферных процессов, установился северный перенос воздушных масс на фоне циклонического поля атмосферного давления. Этот процесс сохраняется и на ближайшие дни», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Этот процесс привёл к осадкам в виде дождя и мокрого снега — в некоторых районах области временный снежный покров достиг 7 см.


«В ближайшие дни холодная погода сохранится, температурный фон сейчас на 4–8 градусов ниже климатической нормы. Температурный фон мы ждём от –4 до +2 градусов ночью. Дневные температуры от 2 до 8 градусов тепла. Погода холодная, конечно, мы декадный прогноз давали на 2–4 градуса ниже нормы», — добавил Ягудин.


Синоптики отмечают, что следующие несколько дней осадков не будет совсем или будет очень мало — исключением будут сегодняшние сутки, 25 сентября, и день 28 сентября.

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