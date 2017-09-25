Видео: маленькая сибирячка не смогла пробиться в финал шоу «Дети на льду. Звёзды»

Выступление Вари Ковалёвой в полуфинале шоу
Выступление Вари Ковалёвой в полуфинале шоу

Девятилетняя фигуристка из Новосибирска Варвара Ковалёва выступила в полуфинале телешоу «Дети на льду. Звёзды», но судьи поставили ей недостаточно высокие оценки. 


Теперь помочь спортсменке пробиться в финал могут только голоса телезрителей — SMS-голосование продлится ещё два дня.


«В тот момент, когда нам объявили результат, мы расстроились. Но за то время, которое прошло после съёмок полуфинала, мы уже успели снова настроиться и начать работать над тем, о чём нам сказали судьи. Их рекомендации нам безумно важны, даже не столько для ребёнка, сколько для его команды — для тренера, хореографа. И на сегодняшний день мы прям сильно готовы, сильно улучшили свои результаты. Это касается и работы тренеров, и работы ребёнка. Мы готовы бороться за финал», — рассказала НГС.НОВОСТИ мама спортсменки Ирина Ковалёва.


Полуфинальный выпуск шоу «Дети на льду. Звёзды» вышел на сайте «Ростелекома» ice.rt.ru в ночь на субботу, 23 сентября. В этом выпуске семь маленьких фигуристок вышли на лёд под музыку из различных опер и мюзиклов. Варя Ковалёва выступила в образе главной героини мюзикла «Ла Ла Лэнд» — официантки, мечтающей об актерской карьере. Жюри оценило её выступление со всей строгостью. Кроме того, один балл с Вари сняли за то, что во время выступления она упала на лёд.


«Я думаю, что девочка очень неплохая и технически и, может быть, актёрски, но я этого совершенно не увидела. Никак не сделана программа, на мой взгляд», — резюмировала тренер-консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.


Старший тренер юниорской сборной России по фигурному катанию Галина Голубкова считает, что в выступлении Вари выделялись вращения. Но при этом она отметила, что «катание было несколько сумбурным» и что девочка не смогла передать замысел хореографа.


Серебряный призёр Олимпийских игр, фигурист Илья Авербух похвалил девочку за то, что она «нетривиально зашла в программу», но признал, что вся критика в её адрес была уместной. «Сухое катание, выразительное не жестом, не хореографией, а больше желанием и глазами. Здесь ещё много недостатков, над которыми вам надо работать, но у вас всё для этого есть», — заключил фигурист.




В конце программы стало понятно, что по решению жюри в финал проекта прошли Диана Зубкова из Переславля-Залесского и Диана Адигезалова из Екатеринбурга. Но у Вари ещё есть шанс остаться в проекте, если за её спасение проголосуют зрители.


Чтобы поддержать новосибирскую фигуристку, нужно отправить SMS c текстом «ЛЁД15» на короткий номер 3242. SMS-сообщения платные. Стоимость одного сообщения — 50 рублей. Все деньги, собранные во время зрительского голосования, организаторы шоу обещают передать в благотворительный фонд «Линия жизни». 


Как уточнила мама спортсменки Ирина Ковалёва, отдать свой голос за Варю можно ещё 25 и 26 сентября. После того как в эфир выйдут все серии полуфинала, начнётся второй этап зрительского голосования. 


Как ранее рассказывала Ирина Ковалёва, Варя тренируется с 4 лет, у неё второй юношеский спортивный разряд, сейчас её тренер — Константин Медовиков. У него девочка занимается четвёртый год. Варя — спортсменка Центра зимних видов спорта. Во время очного кастинга проекта «Дети на льду. Звёзды» она вышла на лёд в японском наряде под музыку из аниме «Унесённые призраками». После этого девочку позвали на полуфинал в Москву. Съёмки полуфинала проходили в мае на стадионе «Крылья Советов».

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