Снежный покров в Новосибирской области достиг 7 сантиметров

Самый высокий снежный покров достигал в Маслянино 7 см
Самый высокий снежный покров достигал в Маслянино 7 см

Вчера, 24 сентября, метеостанции в Новосибирской области подсчитали, что в некоторых районах региона образовался снежный покров высотой 7 см.


«Кое-где в Новосибирской области и смежных регионах образовывался временный снежный покров высотой от 1 до 7 см. В Барабинске и Убинске метеостанции уже в субботу дали 1–2 см, а в воскресенье уже дошло на некоторых метеостанциях до 2–7 см», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В частности, метеостанция в Татарске отметила 3 см, в Венгерово, Багане и Краснозёрске — 1 см, в Барабинске — 2 см, в Маслянино — 7 см.


Ягудин отметил, что весь снег, который падает, сейчас тает. В субботу снег был и в Новосибирске, но здесь он совсем не задержался: таял практически сразу после того, как падал на землю.

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