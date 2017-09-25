От улицы Ватутина до Кирова протянулась 5-километровая пробка





Фото из архива НГС

Утром 25 сентября в Новосибирске машины встали в 5-километровую пробку, пытаясь выехать с левого на правый берег.





По информации сервиса Яндекс.Карты, около 9 часов утра длинный затор начинался на улице Немировича-Данченко недалеко от перекрёстка с улицей Ватутина. Он тянулся по Коммунальному мосту, переходил на улицу Восход и заканчивался на перекрёстке с улицей Кирова. Общая длина пробки была около 5 км.





Кроме того, к Коммунальному мосту было сложно подъехать и с проспекта Маркса.





Сложности с выездом были на подъезде и со стороны Димитровского моста, но здесь движение было менее плотным, а сам мост свободным.





Ситуация в Новосибирске утром 25 сентября





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о пробке, которая парализовала движение рядом с Коммунальным мостом — тогда затор образовался на правом берегу.