От улицы Ватутина до Кирова протянулась 5-километровая пробка
Утром 25 сентября в Новосибирске машины встали в 5-километровую пробку, пытаясь выехать с левого на правый берег.
По информации сервиса Яндекс.Карты, около 9 часов утра длинный затор начинался на улице Немировича-Данченко недалеко от перекрёстка с улицей Ватутина. Он тянулся по Коммунальному мосту, переходил на улицу Восход и заканчивался на перекрёстке с улицей Кирова. Общая длина пробки была около 5 км.
Кроме того, к Коммунальному мосту было сложно подъехать и с проспекта Маркса.
Сложности с выездом были на подъезде и со стороны Димитровского моста, но здесь движение было менее плотным, а сам мост свободным.
На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о пробке, которая парализовала движение рядом с Коммунальным мостом — тогда затор образовался на правом берегу.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной
Фрагмент карты yandex.ru/maps