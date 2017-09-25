«Ниссан» и «КИА» не поделили ночной перекрёсток у «Ауры»: два человека в больнице

Место ДТП
Место ДТП

Ночью 25 сентября в Новосибирске на дороге возле ТРЦ «Аура» столкнулись два автомобиля: «Ниссан Икстрейл» и «КИА Рио».


«Двигался во втором ряду со скоростью около 70 км/ч. Шёл дождь, видимость был хорошая. На пересечении улиц Ипподромская и Военная произошло ДТП с участием автомобиля "КИА Рио"», — передали слова водителя «Ниссана» в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Также водитель добавил, что ехал на зелёный, хотя полностью в этом не был уверен.


Перед аварией «Ниссан» ехал по Ипподромской со стороны Фрунзе, а «КИА» — по Военной со стороны Орджоникидзе.


61-летний водитель «Ниссана» был трезв, у 45-летнего водителя «КИА» взяли анализы — он попал в больницу с ушибом головного мозга. Также в аварии пострадала 32-летняя пассажирка «КИА» — у нее переломы костей таза и рёбер.


В августе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП возле «Ауры» — тогда «Тойота Королла» наехала на отбойник, затем вылетела на разделительную полосу слева — детали машины разнесло по проезжей части. 

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