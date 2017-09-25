Военные объявили о масштабных учениях под Новосибирском


Самолёты МиГ-31 также прилетят на учения
Самолёты МиГ-31 также прилетят на учения

Министерство обороны РФ заявило, что в конце сентября в Новосибирской области пройдут учения, на которые соберутся более 4 тысяч военнослужащих из ракетный войск.


«В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск», — сообщает Министерство обороны.


На учениях задействуют 400 единиц военной техники, в частности военные планируют обширное применение авиации.


«Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31», — передаёт военное ведомство.


Также воздушной разведкой будут заниматься самолеты Ан-30, борьбой с диверсантами — транспортно-боевые вертолёты и беспилотники. Во время учений военные будут маскировать ракетные комплексы, выводить части и подразделения из-под ударов. А оповещением об угрозах займутся расчёты соединения воздушно-космической обороны.


В Министерстве напомнили, что на вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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