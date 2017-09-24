Новосибирцы встретили овациями премьеру балета «Щелкунчик»


Действие балета перенесли в дореволюционную Россию
Действие балета перенесли в дореволюционную Россию

Сегодня, 24 сентября в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик». Современное прочтение известной сказки новосибирцам предложили испанский хореограф Начо Дуато и французский театральный художник Жером Каплан.


Действие балета разворачивается в предреволюционной России, в Серебряный век русской культуры. Сюжет повторяет оригинальное произведение, но делает это в ярких и уникальных декорациях. Это потрясающий рассказ о скоротечности времени, когда на смену детству приходят мечты о любви. 


«Никогда не любила балет, больше нравились театральные постановки. А тут парень уговорил, решили пойти. И знаете, я просто влюбилась. Открыла для себя новый театральный жанр, столько эмоций. Мне было интересно смотреть, хотя этот балет и ориентирован на детского зрителя», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из зрительниц.



«Балет "Щелкунчик" на музыку Чайковского-самое волшебное и новогоднее произведение и самое узнаваемое музыкальное произведение в мире», — рассказывает одна из зрительниц.



«Я заметил что было много взрослых с детьми. И это здорово, то что люди приобщают подрастающее поколение к театру. Надеюсь что в следующий раз детей будет больше, всё таки произведение больше детское», — поделился впечатлениями один из зрителей. 



7 сентября, Новосибирский театр оперы и балета открыл 73-й сезон премьерой комической оперы «Любовный напиток». Итальянский композитор Гаэтано Доницетти написал это произведение почти два века назад, но в НОВАТе его заметно осовременили.

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